به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نفت، پرویز ایدون اظهار کرد: ۳۱ هزار و ۳۹۲ لیتر نفت‌گاز قاچاق در عملیاتی مشترک با همکاری نیروی انتظامی و نظارت مسئولان منطقه اهواز کشف شد و برای تخلیه و طی مراحل قانونی به تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز انتقال یافت.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: کشف این محموله نتیجه هم‌افزایی و همکاری سازنده میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان‌های نظارتی و انتظامی است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز با تأکید بر اینکه با تشدید نظارت‌ها در نقاط حساس منطقه، مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با جدیت دنبال می‌شود، بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون درمجموع ۴۱۶ هزار و ۷۴۴ لیتر نفت‌گاز قاچاق در تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.