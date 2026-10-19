به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شجاعت احدی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از کشف ۲ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق در جاده مورموری به‌سمت دشت عباس خبر داد.

وی افزود: با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، کنترل و نظارت بر مصرف سوخت یارانه‌ای و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با تلاش واحدهای امنیتی و گروه‌های نظارتی منطقه و ناحیه آبدانان، ۲ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق در جاده مورموری به‌سمت دشت عباس کشف شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام با بیان اینکه محموله کشف‌شده پس از تنظیم صورت‌جلسه، به انبار نفت شهید رضایی‌نژاد دره‌شهر منتقل شد، تصریح کرد: بازرسان شرکت با اجرای اقدام‌های کنترلی، تشکیل گروه‌های بازرسی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و انجام گشت‌های شبانه‌روزی، نظارت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت و مصرف‌کنندگان عمده را دنبال می‌کنند.