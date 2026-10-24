فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-تخلیه دانشمندان و کارکنان هسته ای روسیه از نیروگاه بوشهر
منبع تکذیبیه: سفارت روسیه
*سرعت تکذیب: یک روز
-استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو
منبع تکذیبیه: انجمن واردکنندگان خودرو
*سرعت تکذیب: دو روز
-توزیع گسترده گوشت قرمز فاسد در کلاردشت
منبع تکذیبیه: اداره دامپزشکی استان
*سرعت تکذیب: یک روز
-تغییر در میادین تهران برای تردد مترو باسهای ۲۶متری
منبع تکذیبیه: شرکت اتوبوسرانی
*سرعت تکذیب: دو ساعت
ادعاهای مطرح شده درباره محتوای دیدارهای معاون وزیر خارجه با برخی شخصیتهای لبنان
منبع تکذیبیه: سفارت ایران
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعای مقامات آمریکایی درباره صفر شدن درآمدهای نفتی ایران
منبع تکذیبیه: کمیسیون امنیت ملی
*سرعت تکذیب: چهار ساعت
-ادعای مشاور نخست وزیر عراق درباره مسدود شدن گذرگاه مرزی الشیب به دلیل گسترش قاچاق مواد مخدر و ارز تقلبی
منبع تکذیبیه: سفارت ایران
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
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