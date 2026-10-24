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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-تخلیه دانشمندان و کارکنان هسته ای روسیه از نیروگاه بوشهر

منبع تکذیبیه: سفارت روسیه

*سرعت تکذیب: یک روز

-استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو

منبع تکذیبیه: انجمن واردکنندگان خودرو

*سرعت تکذیب: دو روز

-توزیع گسترده گوشت قرمز فاسد در کلاردشت

منبع تکذیبیه: اداره دامپزشکی استان

*سرعت تکذیب: یک روز

-تغییر در میادین تهران برای تردد مترو باس‌های ۲۶متری

منبع تکذیبیه: شرکت اتوبوسرانی

*سرعت تکذیب: دو ساعت

ادعاهای مطرح شده درباره محتوای دیدارهای معاون وزیر خارجه با برخی شخصیت‌های لبنان

منبع تکذیبیه: سفارت ایران

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعای مقامات آمریکایی درباره صفر شدن درآمدهای نفتی ایران

منبع تکذیبیه: کمیسیون امنیت ملی

*سرعت تکذیب: چهار ساعت

-ادعای مشاور نخست وزیر عراق درباره مسدود شدن گذرگاه مرزی الشیب به دلیل گسترش قاچاق مواد مخدر و ارز تقلبی

منبع تکذیبیه: سفارت ایران

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6985436

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