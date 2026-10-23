فکت چک؛ اخباری که ۱ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-صدور پلاک اسم برای دانشآموزان
منبع تکذیبیه: وزارت آموزش و پرورش
*سرعت تکذیبیه:یک ساعت
-استعفای عضو مسلمان مجلس نمایندگان مینه سوتا «الهان عبدالهی عمر» با فشار ترامپ
منبع تکذیبیه: دفتر نماینده مذکور
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-شهادت نیروی حشدالشعبی عراق در یمن
منبع تکذیبیه: حشد الشعبی
*سرعت تکذیب: ۱۲ ساعت
-ارسال پیام تهدیدآمیز حماس به رژیم صهیونیستی
منبع تکذیبیه: حماس
*سرعت تکذیبیه: ۸ ساعت
-پیشنهاد مشترک آمریکا و ترکیه برای خلع سلاح حزبالله
منبع تکذیبیه: وزارت خارجه آمریکا
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-ادعای مداخله کانادا در انتخابات آمریکا
منبع تکذیبیه:نخست وزیر کانادا
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعای ترامپ درباره نزدیک بودن صلح اوکراین
منبع تکذیبیه: فرمانده سابق ناتو
*سرعت تکذیب: یک روز
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