فکت چک؛ اخباری که ۱ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-صدور پلاک اسم برای دانش‌آموزان

منبع تکذیبیه: وزارت آموزش و پرورش

*سرعت تکذیبیه:یک ساعت

-استعفای عضو مسلمان مجلس نمایندگان مینه سوتا «الهان عبدالهی عمر» با فشار ترامپ

منبع تکذیبیه: دفتر نماینده مذکور

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-شهادت نیروی حشدالشعبی عراق در یمن

منبع تکذیبیه: حشد الشعبی

*سرعت تکذیب: ۱۲ ساعت‌

-ارسال پیام تهدیدآمیز حماس به رژیم صهیونیستی

منبع تکذیبیه: حماس

*سرعت تکذیبیه: ۸ ساعت

-پیشنهاد مشترک آمریکا و ترکیه برای خلع سلاح حزب‌الله

منبع تکذیبیه: وزارت خارجه آمریکا

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-ادعای مداخله کانادا در انتخابات آمریکا

منبع تکذیبیه:نخست وزیر کانادا

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعای ترامپ درباره نزدیک بودن صلح اوکراین

منبع تکذیبیه: فرمانده سابق ناتو

*سرعت تکذیب: یک روز