به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که در بیماران نخاعی، درد مزمن عصبی یا عضلانی آنها پس از شش ماه پیروی از یک نسخه ورزشی شخصی‌سازی شده، کاهش یافت.

محققان گفتند که این نسخه‌های ورزشی از دستورالعمل‌های بین‌المللی آسیب نخاعی پیروی می‌کردند که نشان داده شده است سلامت و قدرت را بهبود می‌بخشند اما با کاهش درد مزمن مرتبط نبوده‌اند.

«کاتلین مارتین گینیس»، محقق ارشد و رئیس طب پیشگیری در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «این یک درمان قطعی نیست و ما برای تأیید این یافته‌ها به آزمایش‌های بزرگتری نیاز داریم. اما نشان می‌دهد که یک نسخه ورزشی استاندارد می‌تواند در محیط‌های واقعی ارائه شود و ممکن است برای برخی افراد گزینه‌ای بدون دارو باشد.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که بسیاری از افرادی که با آسیب نخاعی زندگی می‌کنند، درد مزمنی را تجربه می‌کنند که گاهی اوقات از خود آسیب ناتوان‌کننده‌تر است.

مارتین گینیس گفت: «افراد مبتلا به آسیب نخاعی سال‌هاست که به ما می‌گویند از ورزش برای مدیریت درد خود استفاده می‌کنند، اما ما شواهد محکمی در مورد نحوه تجویز آن نداشتیم.»

برای مطالعه جدید، محققان ۴۶ بزرگسال مبتلا به آسیب نخاعی را که از درد مزمن رنج می‌بردند، استخدام کردند.

نیمی از آنها به یک برنامه تمرین هوازی و قدرتی شخصی‌سازی‌شده با پشتیبانی مشاوران و مربیان تناسب اندام اختصاص داده شدند. نیمی دیگر به فعالیت‌های معمول خود ادامه دادند.

تجویز ورزش برای بیماران بر اساس دستورالعمل‌های صادر شده در سال ۲۰۱۷ بود که حداقل ۲۰ دقیقه ورزش هوازی متوسط تا شدید را دو بار در هفته و سه ست هفتگی تمرینات قدرتی را که هر گروه عضلانی اصلی را هدف قرار می‌دهد، توصیه می‌کند.

محققان گفتند بیمارانی که ورزش برایشان تعیین شده بود، در خانه، در باشگاه‌های محلی یا در مراکز اجتماعی، در هر جایی که برایشان مناسب بود، ورزش می‌کردند.

این مطالعه نشان داد که پس از ۶ ماه، ۸ نفر از ۱۸ بیمار که ورزش برایشان تعیین شده بود، کاهش بالینی معنی‌داری در شدت درد به میزان ۳۰٪ یا بیشتر داشتند.

محققان گفتند در مقایسه، دو نفر از ۱۶ نفر در گروه کنترل چنین بهبودی را تجربه کردند.

گروه ورزش همچنین تداخل کمتری از درد با فعالیت‌های روزانه و خلق و خو را گزارش کردند.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که این کارآزمایی به دلیل محدودیت‌های همه‌گیری کووید۱۹ و تخلیه مناطق به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی، بارها قطع شد و این امر تعداد افرادی را که قصد جذب آنها را داشتند، محدود کرد.

برای تأیید مزایای ورزش، آزمایش‌های پیگیری لازم است. محققان گفتند که بیماران نباید بدون مشورت اولیه با پزشک، برنامه ورزشی را انجام دهند.