به گزارش خبرنگار مهر، سپیده وجیهی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کیلوگرم پسماند دارویی و شیمیایی تاریخ‌گذشته به مراکز مجاز مدیریت و امحای پسماند خبر داد و گفت: این عملیات با نظارت کارشناسان محیط زیست و پس از طی مراحل قانونی انجام شد.

وجیهی با اشاره به ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای دارویی و شیمیایی اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط قانونی و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، نحوه مدیریت و انتقال پسماندهای دارویی تاریخ‌گذشته در یکی از واحدهای دارویی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازدید، کارشناسان محیط زیست بر مراحل بارگیری حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کیلوگرم پسماند شامل مواد اولیه و فرآورده‌های دارویی تاریخ‌گذشته نظارت کردند تا الزامات قانونی و ملاحظات ایمنی در فرآیند جمع‌آوری و انتقال رعایت شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار با تأکید بر پیامدهای دفع غیراصولی این مواد بیان کرد: مدیریت صحیح پسماندهای دارویی و شیمیایی نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی خاک و منابع آب و کاهش خطرات احتمالی برای سلامت انسان و محیط زیست دارد؛ از این‌رو، نظارت بر نگهداری و انتقال این پسماندها در اولویت اقدامات این اداره قرار دارد.

وجیهی با تشریح مراحل قانونی انتقال این مواد خاطرنشان کرد: واحد تولیدکننده یا نگهدارنده پسماند باید درخواست خود را در سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت و مجوزهای لازم را دریافت کند، در این مورد نیز پس از ثبت درخواست و تکمیل مراحل قانونی، مجوز انتقال صادر شد و بارگیری و حمل پسماندها زیر نظر کارشناسان محیط زیست صورت گرفت.

وی در پایان بر لزوم رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی واحدهای تولید، نگهداری و توزیع دارو تأکید کرد و گفت: مدیریت اصولی پسماندهای دارویی و شیمیایی و انتقال آن‌ها به مراکز مجاز ضروری است و با تخلفات احتمالی در این زمینه مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.