اجرای طرح آبخیزداری با اعتبار ۸ میلیارد تومان در ایوانکی

امیرحسین شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پروژه آبخیزداری در ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با هدف حفاظت از منابع آب و خاک و تقویت پوشش گیاهی منطقه اجرا شده است.

وی با اشاره به جزئیات عملیات اجرایی این طرح افزود: در مجموع، یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب عملیات بند سنگ و ملات و ۴۰۰ مترمکعب کول‌گذاری در قالب این پروژه انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار با بیان اینکه برای اجرای این طرح هشت میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: حفاظت از منابع آب و خاک، صیانت از پوشش گیاهی و کمک به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی از جمله اهداف اجرای پروژه‌های آبخیزداری است.

شاه‌حسینی در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها گفت: با تخصیص به‌موقع و کافی اعتبارات ملی و استانی و افزایش مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و مردم، روند اجرای پروژه‌های آبخیزداری در شهرستان گرمسار و شهر ایوانکی تسریع خواهد شد.