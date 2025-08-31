۳ طرح منابع طبیعی در گرمسار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین شاه حسینی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره منابع طبیعی گرمسار با موضوع هفته دولت با بیان اینکه از بازه هفته دولت سال گذشته تا کنون سه طرح بزرگ منابع طبیعی در این شهرستان انجام شد، ابراز داشت: آبخیز داری، گیاهان دارویی و نهال کاری از جمله آنها است.

وی با بیان اینکه در طرح‌ها به دنبال حفظ و احیای پوشش گیاهی منطقه و عرصه‌های منابع طبیعی هستیم، افزود: این طرح‌ها بر اساس مطالعات برنامه ریزی و اجرا شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار بابیان اینکه پروژه نهال کاری در سطح ۴۵۰ هکتار مناطق شور قاضی و سنگاب اجرا شد، ابراز داشت: این طرح‌ها با اعتباری ۱۲ میلیارد ریال به اتمام رسیدند.

شاه حسینی بابیان اینکه در این طرح آبیاری سنواتی، بذر پاشی و کنترل هرزاب انجام گرفتند، تصریح کرد: این طرح‌ها افزایش پوشش گیاهی و کنترل فرسایش بادی و پیشگیری از گرد و غبار را به همراه دارد.

وی از اجرای احداث بند سنگ و ملات حوزه آبخیز چنداب با حجم ۴۲۰ متر مکعب خبر و افزود: این طرح با هشت میلیارد ریال اعتبار به اتمام و بهره برداری رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار با بیان اینکه طرح توسعه گیاهان دارویی در دست اجرا است، ابراز داشت: این اقدام ضمن کمک به پوشش گیاهی و پیشگیری از فرسایش خاک در اقتصاد و معیشت مردم نیز اثر گذاری مثبت دارد.

شاه حسینی در ادامه تصریح کرد: اصلاح، احیا، کشت و توسعه گیاهان دارویی شامل ۱۶۵ هکتار مراتع جعفر خانی دره سیب و یخچال انجام شدند.

وی با بیان اینکه این طرح با یک میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید، افزود: این طرح‌ها نقش حفاظتی در آب و خاک منطقه دارد لذا اجرای مستمر آن پیگیری می‌شود.