توقیف نیسان حاوی گیاه چلم در گرمسار؛ محموله، فاقد مجوز قانونی بود

امیرحسین شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار با همکاری نیروی انتظامی و در راستای اجرای طرح‌های حفاظتی، گشت و سرکشی از عرصه‌های طبیعی و محورهای مواصلاتی منطقه را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در جریان این گشت مشترک، مأموران به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو، آن را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، مقدار ۴۵۲ کیلوگرم گیاه چلم که به‌صورت غیرمجاز جمع‌آوری و حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

شاه حسینی با اشاره به شناسایی فرد متخلف یادآور شد: پس از توقیف محموله، متهم برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع به مقام قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه پوشش گیاهی، خاطرنشان کرد: برداشت و حمل غیرمجاز محصولات فرعی جنگل و مرتع بدون دریافت مجوزهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار همچنین از تداوم گشت‌های حفاظتی در سطح شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: نیروهای یگان حفاظت با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و مقابله با تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز را دنبال می‌کنند.