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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

علیپور: ایران رتبه ۱۹ استاندارد سازی جهان را دارد

علیپور: ایران رتبه ۱۹ استاندارد سازی جهان را دارد

رشت- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بر ضرورت حفظ و ارتقای این جایگاه و به‌روزرسانی استانداردها متناسب با تحولات فناوری تاکید کرد و گفت: ایران در حوزه استانداردسازی رتبه ۱۹ جهان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیپور بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز استاندارد در استانداری گیلان، با اشاره به اهمیت استاندارد در توسعه پایدار اظهار کرد: روز ملی استاندارد فرصتی برای ارزیابی عملکردها و بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های آینده این حوزه است.

وی با اشاره به شعار سال در حوزه استاندارد با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» افزود: تحقق این چشم‌انداز مستلزم حرکت مستمر در مسیر بهبود، برنامه‌ریزی برای آینده و تلاش برای ساختن جهانی بهتر است.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با اشاره به چالش‌های جهانی در حوزه انرژی، تأمین غذا و آلودگی محیط زیست تصریح کرد: پایداری و تاب‌آوری کشور در گرو به‌روزرسانی مستمر است و نمی‌توان با ابزارها و روش‌های سنتی با تحولات پرشتاب دنیای فناوری مقابله کرد.

علیپور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از منابع طبیعی بیان کرد: استانداردسازی از وظایف مهم این سازمان است و تولید پایدار زمانی محقق می‌شود که الزامات و استانداردهای لازم در تمام مراحل زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه استانداردسازی جهان گفت: ایران در این حوزه رتبه ۱۹ جهان را دارد و تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند با تسهیل فرایندهای ارزیابی و افزایش اعتماد به کیفیت محصولات و خدمات، به تسریع تجارت جهانی کمک کند.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور تصریح کرد: این مجموعه با کاهش زمان ارزیابی و ترخیص کالا و ارائه تسهیلات، تلاش کرده است در کنار تولیدکنندگان و واردکنندگان باشد و از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند.

کد مطلب 6985513

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