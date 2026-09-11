سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیریهای گسترده برای ارتقای زیرساختها و خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای میناب، سیریک، بشاگرد و رودان خبر داد و بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی منطقه به امکانات و تجهیزات پزشکی نوین تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت بهداشت و درمان شرق هرمزگان، نشستها و دیدارهای متعددی با معاونان وزارت بهداشت انجام شده و در نتیجه این پیگیریها، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای راهاندازی فوری اتاق عمل بیمارستان سیریک و ۱۵ میلیارد تومان نیز برای حمایت از بیمارستان میناب اختصاص یافته است.
نماینده مردم شرق هرمزگان افزود: این اعتبارات به حساب دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واریز شده و برای تأمین نیازهای ضروری بخشهای جراحی و درمانی بیمارستانهای سیریک و میناب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیگیری برای تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی
هاشمی نخلابراهیمی با اشاره به برنامههای در دست پیگیری برای توسعه تجهیزات پزشکی در شرق استان، گفت: تأمین دستگاههای پیشرفته تصویربرداری از جمله MRI برای بیمارستانهای میناب و رودان و همچنین تجهیز مراکز درمانی به دستگاههای ماموگرافی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: توسعه امکانات تشخیصی و درمانی در شهرستانهای شرق هرمزگان میتواند ضمن کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مرکز استان، دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی را نیز بهبود دهد.
ورود بیش از ۲۰ آمبولانس جدید به شرق هرمزگان
نماینده مردم شرق هرمزگان همچنین از تقویت ناوگان اورژانس این منطقه خبر داد و بیان کرد: در نتیجه پیگیریهای انجامشده از وزارت بهداشت، تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید به مناطق مختلف شرق هرمزگان اختصاص یافته است.
هاشمی افزود: پیگیریها برای اختصاص و اعزام آمبولانسهای بیشتر به شهرستانهای میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد همچنان ادامه دارد تا زیرساختهای امدادی و دسترسی مردم به خدمات فوریتهای پزشکی تقویت شود.
پیشرفت ۸۶ درصدی بیمارستان دوم میناب
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت بیمارستان دوم شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: این پروژه هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی برخوردار است و فرآیند تأمین اعتبار مورد نیاز آن با بودجهای نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان در حال پیگیری است.
نماینده مردم شرق هرمزگان خاطرنشان کرد: تلاش میشود با تسریع در روند اجرای پروژه، تأمین اعتبار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، بیمارستان دوم میناب در اواخر سال جاری و یا حداکثر اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسد.
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