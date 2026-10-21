پوتین: روابط روسیه و چین با موفقیت در حال گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با لی چیانگ، نخست‌ وزیر شورای دولتی چین ضمن ابلاغ بهترین آرزوها برای شی جین پینگ، رئیس‌جمهور این کشور گفت که روابط روسیه و چین با موفقیت و به‌ طور پویایی در حال توسعه است.

رئیس‌ جمهور روسیه در این ارتباط گفت: در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در چین فرصتی برای برگزاری دیدار با رئیس‌جمهور چین فراهم خواهد بود.

این در حالیست که سرگئی لاوروف پیشتر اعلام کرده بود: سران روسیه و چین به‌طور منظم در تماس هستند و مسکو مشتاقانه در انتظار گفتگو با رئیس‌ جمهور چین در اجلاس «اپک» (APEC) است. رئیس‌جمهور پوتین در اجلاس سران «اپک» در شنژن شرکت خواهد کرد. او مشتاقانه در انتظار گفتگویی دیگر با همتا و دوست خود، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است.