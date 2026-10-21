تزریق ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی و حواله‌ای برای ادامه تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری فوتبال این استان، گفت: در مرحله نخست، ۱۰ مورد از نواقص مرتبط با مقاوم‌سازی مجموعه برطرف شد و پس از آن، بررسی و به‌روزرسانی الزامات فنی و ایمنی ورزشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ورودی‌ها، سیستم نورپردازی، چمن، پیست و جایگاه‌های تماشاگران از جمله بخش‌هایی هستند که از نظر انطباق با استانداردهای فنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اقدامات لازم برای رفع نواقص و به‌روزرسانی بخش‌های مختلف مجموعه نیز انجام شده است.

زمان کاشت چمن در انتظار نظر کارشناسان

محمدی‌پور درباره زمان اجرای عملیات کاشت چمن ورزشگاه نیز توضیح داد: این عملیات می‌تواند در پاییز یا اسفندماه انجام شود، اما زمان دقیق آن با توجه به شرایط فنی پروژه و پس از بررسی و اعلام نظر پیمانکار، کارشناسان و مشاور طرح تعیین خواهد شد.

وی تأمین منابع مالی را یکی از محورهای اصلی تکمیل زیرساخت‌های ورزشی استان دانست و گفت: با پیگیری استاندار زنجان، کمیته مولدسازی استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تأمین بیش از هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت‌های مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های ورزشی ملی استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری فوتبال، استخر ملی و قهرمانی و پروژه دوچرخه‌سواری از جمله طرح‌هایی هستند که در چارچوب این برنامه مورد توجه قرار دارند.

محمدی‌پور ابراز امیدواری کرد ورزشگاه ۱۵ هزار نفری فوتبال زنجان در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد و روند تکمیل سایر پروژه‌های ورزشی استان نیز بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده ادامه یابد.

ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف برای تأمین هزینه‌های ورزش

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر، ۵۳ هیئت ورزشی استانی و ۲۸۰ هیئت ورزشی شهرستانی در زنجان فعالیت دارند و هیئت‌ها و باشگاه‌ها نیز برای جذب حامیان مالی و تأمین منابع مورد نیاز خود اقداماتی انجام می‌دهند.

وی افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان نیز در مواردی که نیاز به حمایت بیشتری وجود داشته باشد، برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات وارد عمل می‌شود. حمایت از ورزشکاران، باشگاه‌ها و رویدادهای ورزشی نیز به‌صورت نقدی و غیرنقدی انجام می‌گیرد.

محمدی‌پور با اشاره به مشارکت شهرداری زنجان در توسعه ورزش همگانی، حمایت از باشگاه‌ها و قهرمانان و برگزاری رویدادهای ورزشی، بر ضرورت گسترش همکاری میان نهادهای مختلف برای تأمین هزینه‌های ورزش تأکید کرد.

وی هزینه‌های بالای تیم‌داری را یکی از چالش‌های مهم این حوزه برشمرد و گفت: برای نمونه، تأمین هزینه‌های سالانه یک تیم با نیاز مالی حدود ۱۵ میلیارد تومان، مستلزم برخورداری از حمایت‌های گسترده است و نمی‌توان انتظار داشت یک شرکت به‌تنهایی تمام هزینه‌های آن را تأمین کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین از آغاز رایزنی‌ها برای افزایش مشارکت مالی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش استان خبر داد و افزود: در نشستی با حضور معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان، نمایندگان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه و یکی از مدیران صداوسیما، اقدامات اولیه برای ایجاد سازوکاری به‌منظور جلب این مشارکت‌ها انجام شده است.

به گفته وی، مذاکرات با شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی همچنان ادامه دارد و برخی دستگاه‌ها نیز برای اختصاص بخشی از ظرفیت اعتباری خود به حوزه ورزش همگانی اعلام آمادگی کرده‌اند. قرار است اسامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در شورای ورزش استان اعلام شود.

محمدی‌پور در پایان تأکید کرد: توسعه ورزش قهرمانی و همگانی نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و نهادهای مختلف است و اداره‌کل ورزش و جوانان به‌تنهایی امکان تأمین تمام هزینه‌های این حوزه را ندارد.