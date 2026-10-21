به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در آستانه فصل بودجه‌ریزی، باید برای استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش سهم استان از اعتبارات ملی برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی است، افزود: با توجه به محدودیت منابع کشور، ضروری است ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی پروژه‌ها به‌درستی شناسایی و به کار گرفته شوند.

رحمت‌زاده با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مدیران استان و نمایندگان مجلس تصریح کرد: باید با اتخاذ تصمیم‌های مشترک و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، زمینه افزایش سهم گیلان از منابع ملی فراهم شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان بیان کرد: با وجود مشکلات موجود، گیلان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و نباید در بیان مسائل و مشکلات، تصویری ضعیف از توانمندی‌های استان ارائه دهیم؛ بلکه باید با هم‌افزایی و همکاری، برای رفع موانع و تحقق اهداف توسعه‌ای تلاش کنیم.

وی با تأکید بر حمایت از اقدامات دولت در مسیر اداره کشور گفت: با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق، مسئولیت اداره جامعه بر عهده دولت است و تحقق اهداف کشور مستلزم همکاری و همراهی همه بخش‌هاست.

رحمت‌زاده همچنین با اشاره به پیگیری‌های استاندار گیلان در سطح ملی تصریح کرد: پیگیری مطالبات استان و طرح مسائل در سطح ملی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه افزایش سهم گیلان از منابع و اعتبارات را فراهم کند.

وی با اشاره به نیازهای استان در بخش‌های بهداشت و درمان، راه و آموزش گفت: تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تعریف طرح‌های جدید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از ضرورت‌های توسعه گیلان است؛ موضوعی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری افزود: دستیابی به اهداف توسعه‌ای استان امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه تصمیم‌ها به‌موقع اتخاذ شود و ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثر به کار گرفته شوند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تعیین اولویت‌های اعتباری تأکید کرد: باید از این ظرفیت برای افزایش سهم گیلان از منابع ملی و تأمین اعتبارات موردنیاز پروژه‌های استان استفاده کرد.

لزوم بازنگری در طرح‌های هادی روستایی

«مهرداد لاهوتی» نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت توجه به مسائل و مشکلات روستاها، اظهار کرد: بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و رفع ایرادات موجود در این طرح‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در روند بررسی و اصلاح طرح‌ها و رفع موانع موجود تأکید کرد.