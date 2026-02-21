به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در استانداری گیلان اظهار کرد: سند آمایش یکی از نیازمندی‌های مهم و اساسی استان محسوب می‌شود.

وی گفت: نقاط ضعف استان ناشی از عدم تدوین سند آمایش است که در آن با تعیین مزیت‌ها، فرصت‌ها، امکانات و ظرفیت‌ها با برش استانی و شهرستانی بسیاری از مسائل قابل حل است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محل اعتبارات و ظرفیت‌ها باید در این سند مشخص باشد لذا توسعه و آبادانی کشور در گرو توسعه استان است.

رحمت‌زاده افزود: امروز درگیر سرانه‌های کلیشه‌ای هستیم این در حالی است که با وجود حجم جمعیت شناور در استان، دستگاه‌ها سهمی در این موضوع ندارند.

وی ضمن تاکید بر تشکیل جلسه‌ای با نماینده و فرمانداران هر شهرستان بیان کرد: بسیاری از مشکلات و مسائل استان در این نشست‌ها برطرف خواهد شد.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی به سهم‌ تولید ناخالص استان اشاره کرد و افزود: سهم نشان‌دار کردن مالیات استان در بین سایر استان‌ها چقدر است.

رحمت‌زاده تصریح کرد: این ظرفیت به تکمیل پروژه‌ها در بخش‌های مختلف کمک شایانی خواهد کرد از طرفی این ظرفیت قانونی برای سازمان مالیات و برنامه و بودجه نیز کمک‌کننده خواهد بود.

وی به عدم وجود صنعت بزرگ در سطح استان اشاره و عنوان کرد: اگر به درستی به دنبال تکمیل پروژه‌ها هستیم باید به این بیندیشیم که شاهد شکل‌گیری یک صنعت، رویداد و اتفاق بزرگ باشیم.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: زنجیره‌های پرورش طیور یکی از ظرفیت‌های خوب استان است اما درگیر خام فروشی هستیم که در صورت رهایی از این مسئله قدم بزرگی خواهیم برداشت.