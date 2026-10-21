به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور، ظهر چهارشنبه در جریان سفر به لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های اداری و رفاهی این مرکز، از ایجاد فضاهای جدید در تهران، مشهد و سایر نقاط کشور خبر داد.

عبدلیان‌پور با اشاره به روند ساخت‌وسازها و پیگیری احداث ساختمان مرکز کارشناسان لرستان اظهار کرد: حقیقتاً یک جهادی در کشور صورت گرفت که ساخت‌وساز بود و در این چند سالی که حالا من خدمت‌گزار در خدمت دوستان و عزیزان هستم، ۴۰ برابر بیست و چند سال گذشته ما فضای اداری ایجاد کردیم.

وی با اشاره به احداث ساختمان جدید این مرکز در تهران افزود: الان یک ساختمانی در تهران داریم، کارش تقریباً دیگر تمام است تا چند ماه آینده که ۱۵، ۱۶ طبقه هست.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین درباره پروژه مشهد گفت: یک هتل در مشهد که الان پیشرفت فیزیکی آن تقریباً ۸۰ درصد است؛ داریم برای عزیزان به اتمام می‌رسانیم.

۱۶۰ هزار گزارش کارشناسی در جریان جنگ ارائه کردیم

عبدلیان‌پور، همچنین با اشاره به تداوم فعالیت‌های این مجموعه در جریان جنگ، از ارائه ۱۶۰ هزار گزارش کارشناسی و انجام کارشناسی‌های معاضدتی در مناطق مختلف کشور خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های این مرکز در جریان جنگ متوقف نشده است، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر ما حتی مسابقاتمان را هم تعطیل نکردیم و هیچ کاری از مجموعه مرکز روی زمین گذاشته نشد.

عبدلیان‌پور با اشاره به حجم گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده در این مدت افزود: طی این مدت ما ۱۶۰ هزار گزارش کارشناسی برای ارزیابی خسارات انجام دادیم، یعنی ۱۶۰ هزار گزارش مکتوب ارائه دادیم؛ فقط ۵۰ هزار کارشناسی برای شهر تهران که رقم کمی نیست.

عبدلیان‌پور با اشاره به نحوه ارائه خدمات کارشناسی در این مدت، گفت: کارشناسان مجموعه این گزارش‌ها را به‌صورت معاضدتی انجام داده‌اند.

انجام کارشناسی برای ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های مربوط به ارزیابی واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، نیروهای این مجموعه در تهران ارزیابی ۱۰ هزار واحد مربوط به بنیاد مسکن را انجام می‌دهند.

عبدلیان‌پور همچنین از انجام فعالیت‌های مشابه در سایر نقاط کشور خبر داد و افزود: یک‌هزار و ۵۰۰ واحد نیز در سطح کشور در حال بررسی است که با احتساب واحدهای تهران، مجموع واحدهای مورد ارزیابی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد می‌رسد.

تهیه گزارش از اسکله‌های صیادی در مناطق جنوبی

رئیس مرکز در ادامه به فعالیت کارشناسان در اسکله‌های صیادی مناطق جنوبی کشور و ارزیابی خسارات جنگ تحمیلی اخیر و نبرد هرمز پرداخت و اظهار کرد: کارشناسان مجموعه در مناطقی از جمله جاسک، سیریک، قشم، بندرلنگه و بندرعباس مستقر هستند و با وجود شرایط دشوار محیطی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به آخرین آمار ارائه‌شده تا شب گذشته، اعلام کرد: ۵۳۷ گزارش از اسکله‌های صیادی تهیه شده است.

عبدلیان‌پور با اشاره به شرایط خاص فعالیت کارشناسان در این مناطق، از حضور میدانی آنان در وضعیت جنگی و در هوای گرم و شرجی خبر داد؛ شرایطی که انجام مأموریت‌های کارشناسی را دشوار می‌کند.