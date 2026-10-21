اساسنامه گردشگری سلامت در دولت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، در بدو ورود به اهواز برای سفر دو روزه به استان خوزستان، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این استان گفت: خوزستان به دلیل موقعیت راهبردی در مرز ایران و عراق، برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری و سلامت و ظرفیت‌های متنوع شهری و طبیعی، می‌تواند نقش محوری در بازتعریف مناسبات گردشگری دو کشور ایفا کند.

وی در آغاز سخنان خود با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به مردم خوزستان اظهار کرد: پیش از عزیمت به این استان، موضوع سفر را با رئیس‌جمهوری مطرح کردم و ایشان سلام گرم خود را به مردم عزیز خوزستان ابلاغ کردند. من نیز وظیفه دارم به مردم خون‌گرم، بافضیلت و مهمان‌نواز این استان سلام و ادای احترام کنم.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح اهداف سفر خود به خوزستان افزود: در این سفر، با همراهی استاندار و نمایندگان مردم و مسئولان استانی، ظرفیت‌های گردشگری آبادان، خرمشهر و شادگان را از نزدیک بررسی می‌کنیم تا زمینه‌های تازه‌ای برای فعال‌سازی فرصت‌های موجود و ارتقای سهم گردشگری در توسعه اقتصادی استان شناسایی شود.

بازتعریف گردشگری مرزی؛ پاسخ به ضرورت‌های جدید ارتباطی

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای زمینی در شرایط محدودیت‌های پروازی تصریح کرد: یکی از محورهای جدی برنامه‌ریزی ما، تقویت ظرفیت‌های زمینی در ارتباط با کشور عراق است. با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل هوایی با آن مواجه هستیم، تمرکز بر مرزها و فعال‌سازی ظرفیت‌های زمینی در استان‌های مرزی، از جمله خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان‌غربی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، با این تفاوت که خوزستان از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه این بخش برخوردار است.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته، گفت‌وگوهایی با استاندار، نمایندگان و مسئولان استان درباره این موضوع انجام شده است و در سفر پیش‌رو تلاش می‌کنیم به سازمان‌دهی جدیدی برای توسعه گردشگری زمینی، به‌ویژه سفرهای خانوادگی با خودرو، دست یابیم. هدف آن است که ضمن تسهیل رفت‌وآمد گردشگران، جریان ارتباطی و تعاملات مردمی میان ایران و عراق استمرار یابد و ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از این ارتباط نیز تقویت شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر جایگاه راهبردی مرز شلمچه خاطرنشان کرد: شلمچه یکی از مهم‌ترین کانون‌های این برنامه به شمار می‌رود و ظرفیت آن باید در چارچوب یک نگاه جامع به گردشگری مرزی و توسعه مناسبات دو کشور مورد توجه قرار گیرد.

هدف‌گذاری ۱۰ میلیون گردشگر؛ خوزستان در کانون همکاری‌های ایران و عراق

صالحی‌امیری با اشاره به ابعاد گردشگری در روابط دو کشور گفت: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، سالانه حدود ۳.۶ میلیون گردشگر عراقی به ایران سفر می‌کنند و حدود سه میلیون ایرانی نیز برای سفرهای زیارتی و سایر مقاصد به عراق می‌روند. این ارقام، جدا از ظرفیت ویژه اربعین است که ماهیتی متمایز و معنوی دارد و نباید آن را در چارچوب تعاریف متعارف گردشگری تحلیل کرد.

وی افزود: در جریان سفر نخست‌وزیر عراق به تهران و دیدار با آقای دکتر پزشکیان، پیشنهاد شد سطح مبادلات گردشگری دو کشور به ۱۰ میلیون گردشگر افزایش یابد. دستیابی به این هدف، مستلزم برنامه‌ریزی جدید، تعریف افق‌های روشن و سازمان‌دهی متناسب با ظرفیت‌های دو کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: یکی از کانون‌های اصلی تمرکز ما برای تحقق این هدف، استان خوزستان است؛ استانی که به واسطه موقعیت مرزی، پیوندهای تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های متنوع گردشگری، می‌تواند در توسعه رفت‌وآمدهای متقابل و تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی ایران و عراق نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه آبادان و خرمشهر در اقتصاد و گردشگری منطقه بیان کرد: آبادان علاوه بر اهمیت اقتصادی، یکی از قطب‌های گردشگری منطقه است و در این محدوده، روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار شهروند عراقی رفت‌وآمد می‌کنند. بخشی از این مراجعات با هدف بهره‌مندی از خدمات سلامت انجام می‌شود و در کنار آن، سایر گونه‌های گردشگری نیز در آبادان و خرمشهر ظرفیت قابل‌توجهی دارند.

وی از تصویب اساسنامه گردشگری سلامت و شورای سلامت در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد و گفت: خبر مهم امروز، تصویب اساسنامه گردشگری سلامت در دولت است؛ اقدامی که زمینه را برای ساماندهی و سازمان‌دهی منسجم‌تر این حوزه فراهم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی استان خوزستان افزود: این استان یکی از قطب‌های سلامت کشور به شمار می‌رود و هم‌اکنون نیز از کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، برای استفاده از خدمات سلامت به آن مراجعه می‌شود. ساماندهی این ظرفیت می‌تواند به تقویت جایگاه خوزستان در بازار گردشگری سلامت منطقه کمک کند.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به برنامه سفر به شادگان گفت: شادگان از ظرفیت‌های گردشگری کم‌نظیری برخوردار است که باید به‌صورت هدفمند در چرخه گردشگری قرار گیرد. بهره‌برداری مسئولانه و برنامه‌ریزی‌شده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه اقتصادی و اشتغال کمک کند.

وی در پایان با تاکید بر چشم‌انداز توسعه گردشگری خوزستان خاطرنشان کرد: ارزیابی ما این است که اقتصاد گردشگری استان در آینده می‌تواند دستخوش تحول جدی شود، تحولی که از یک‌سو بر توسعه گردشگری زمینی و سفرهای خانوادگی میان ایران و عراق و از سوی دیگر بر ساماندهی و گسترش گردشگری سلامت استوار خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر دو روزه، ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی آبادان، خرمشهر و شادگان و زمینه‌های تقویت همکاری‌های گردشگری مرزی را بررسی می‌کند.