فرماندار: مرز مهران باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر نعمتی اظهار کرد: مرز مهران به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تردد زائران و مراوده‌های اقتصادی با کشور عراق، باز است و روند رفت‌وآمد مسافران و همچنین فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی مانند روال معمول در جریان است.

وی افزود: هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه رفت و آمد مسافران یا فعالیت‌های تجاری در این پایانه مرزی اعمال نشده و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مستقر در مرز با آمادگی کامل به خدمت‌رسانی مشغول هستند.

فرماندار مهران یادآور شد: با توجه به اهمیت راهبردی این مرز در مناسبات اقتصادی و گردشگری مذهبی، پایش لحظه‌ای وضعیت پایانه در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد تا هرگونه نیاز احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و برطرف شود.

نعمتی از فعالان حوزه تجارت و مسافران گرامی خواست که اخبار و اطلاعات درست را فقط از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند و به شایعات بی‌اساس توجهی نداشته باشند.