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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با عراقچی

دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با عراقچی

سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوریان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران-کامپالا در عرصه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اوگاندا، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت ها در جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری و تقویت مناسبات و همکاری‌ها در حوزه های مورد علاقه طرفین به ویژه در بخش های سیاسی، اقتصادی و کشاورزی تأکید کرد.

کد مطلب 6985690
نفیسه عبدالهی

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