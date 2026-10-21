دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوریان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران-کامپالا در عرصه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر کشورمان در اوگاندا، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت ها در جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری و تقویت مناسبات و همکاری‌ها در حوزه های مورد علاقه طرفین به ویژه در بخش های سیاسی، اقتصادی و کشاورزی تأکید کرد.