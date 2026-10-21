دیدار سفیر جدید ایران در ایتالیا با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر رضایی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

سفیر جدید کشورمان در این دیدار، برنامه پیشنهادی و اولویت های خود را برای تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه تهران-رم در عرصه‌های مختلف تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات دوجانبه، تقویت رایزنی‌های مستمر با مقام‌های ایتالیایی و تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین و پیشبرد منافع ملی کشور تأکید کرد.