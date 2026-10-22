دورریز مواد غذایی در کشور متولی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسماعیل‌زاده، در گفتگو با رادیو سلامت، درباره تغییر هرم غذایی به «بشقاب غذایی» و تأثیر آن بر کاهش دورریز مواد غذایی، اظهار داشت: متأسفانه دورریز و ضایعات مواد غذایی یکی از معضلاتی است که متولی چندان خاصی در کشور ندارد. وزارت بهداشت از دو سال قبل، روز جهانی کاهش ضایعات غذایی را برجسته کرده و هر سال مراسمی برای آگاه‌سازی مسئولان و مردم برگزار می‌کند.

وی افزود: در حوزه تولید و برداشت، بخشی از ضایعات وجود دارد، اما بخشی که به وزارت بهداشت مربوط می‌شود، ضایعات در حوزه مصرف است. در کشورهای در حال توسعه، این بخش حجم بزرگی دارد. از دو سال قبل به تمام کارشناسان تغذیه کشور ابلاغ کرده‌ایم که هر سال دو تا سه جلسه آموزشی برای مردم و مراکز جمعی در زمینه کاهش ضایعات غذایی برگزار کنند تا این فرهنگ به تدریج در کشور جا بیافتد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده، تصریح کرد: خوشبختانه اکنون رستوران‌ها و مردم به غذای باقی‌مانده توجه دارند. پیشنهاد ما این است که رستوران‌داران برای افزایش فروش و کاهش ضایعات، گزینه «نیم‌پرس» را به منوی خود اضافه کنند. این دستورالعمل به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی، زندان‌ها، سربازخانه‌ها و دانشگاه‌های وزارت علوم ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حجم گسترده ضایعات، متولی مشخصی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: این موضوع جدید نیست و سی تا چهل سال قدمت دارد، اما پراکندگی وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت بهداشت باعث شده اقدام جدی صورت نگیرد. هر دستگاه مشکلات خودش را دارد و در عمل، به جز چند مصاحبه و آماردهی، اقدام خاصی انجام نمی‌شود.

اسماعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری‌ها و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک گرفته‌ایم تا پلتفرم‌هایی راه‌اندازی کنند که مردم بتوانند باقی‌مانده غذای خود را جمع‌آوری کرده و به چرخه خوراک دام بازگردانند.

وی با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری جامع در این حوزه، گفت: باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود تا مشخص شود متولی اصلی این موضوع چه دستگاهی است و چگونه می‌توان با همکاری همه سازمان‌های درگیر، از جمله جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و شهرداری‌ها، به نتیجه رسید.