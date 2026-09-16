به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح چهارشنبه در دیدار با سعدون الساعدی سرکنسول عراق در کرمانشاه، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان اظهار کرد: کرمانشاه یکی از محورهای اصلی صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق است و بخش قابل توجهی از صادرات کشور به صورت زمینی از مرزهای این استان انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر همه مرزها و بازارچه‌های رسمی کرمانشاه در بخش‌های تجاری و مسافری فعال هستند و تردد و مبادلات در آنها به شکل روان انجام می‌شود و به دنبال رونق بیشتر تبادلات مشترک با عراق هستیم.

استاندار کرمانشاه گفت: در این دیدار بر هماهنگی مسئولان دو طرف برای افزایش حجم مبادلات تجاری و مسافری تأکید شد و در صورت نیاز می‌توان با افزایش ساعات کاری مرزها و اصلاح و تسهیل فرآیندهای موجود، زمینه رشد صادرات و واردات را فراهم کرد.

حبیبی با اشاره به ظرفیت مرز سومار اظهار کرد: این مرز در ایام اربعین برای تردد مسافری بازگشایی شد و با توجه به استقبال و رضایتمندی مناسب زائران و مسافران، ضروری است استفاده از ظرفیت سومار برای تردد مسافری به ایام اربعین محدود نشود و در طول سال نیز امکان تردد از این مرز فراهم باشد.

وی ادامه داد: توسعه تردد مسافری از مرز سومار می‌تواند در تقویت ارتباطات مردمی، گردشگری، اقتصادی و تجاری میان کرمانشاه و مناطق همجوار در عراق مؤثر باشد و برای تحقق این موضوع باید هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی انجام شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه حمل‌ونقل هوایی میان کرمانشاه و عراق تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی، پیگیری برقراری پرواز مستقیم کرمانشاه به نجف می‌تواند تردد زائران، فعالان اقتصادی و مسافران را تسهیل کند.

حبیبی افزود: برقراری پرواز مستقیم کرمانشاه ـ نجف و گسترش ارتباطات هوایی میان دو طرف، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد مسافران، می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری میان کرمانشاه و عراق کمک کند و امیدواریم این موضوع با همکاری مسئولان دو کشور به نتیجه برسد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف مشترک مسئولان دو طرف باید تسهیل تردد، توسعه مبادلات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی کرمانشاه برای تعمیق روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق باشد.