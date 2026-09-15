فرماندار گیلانغرب: مرز سومار بازگشایی و صادرات کالا از سر گرفته شد

حشمت رضایی فرماندار گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، مرز سومار بازگشایی شده و فعالیتهای تجاری و صادرات کالا از این مرز از سر گرفته شده است.
وی افزود: با بازگشایی مرز سومار، روند تردد ناوگان حملونقل و فعالیتهای تجاری در این مرز مجدداً برقرار شده و صادرات کالا در حال انجام است.
فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون در مسیر ورود و خروج از مرز سومار تردد دارند و روند فعالیتهای تجاری و صادراتی از این مرز در جریان است.
رضایی با اشاره به اهمیت مرز سومار در مبادلات تجاری استان کرمانشاه، ادامه داد: با ازسرگیری فعالیت این مرز، روند صادرات کالا و تردد کامیونهای تجاری به روال عادی بازگشته است.
کرمانشاه- فرماندار گیلانغرب از بازگشایی مرز سومار و ازسرگیری فعالیتهای تجاری و صادراتی خبر داد و گفت: روزانه حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون از این مرز تردد دارند.
حشمت رضایی فرماندار گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، مرز سومار بازگشایی شده و فعالیتهای تجاری و صادرات کالا از این مرز از سر گرفته شده است.
نظر شما