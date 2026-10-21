به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر چهارشنبه در سی‌وهشتمین جلسه قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم که به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت مصرف انرژی و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های استان تأکید کرد.

استاندار قم با اشاره به محدودیت‌های رویکردهای صرفاً نظارتی در اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: مدیریت مؤثر انرژی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار اقدامات کنترلی، فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مدیریت انرژی باید از سطح تصمیم‌گیری به مرحله اجرا و دستیابی به نتایج ملموس برسد، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، تعیین راهبردهای روشن و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این حوزه تأکید کرد.

بهنام‌جو همچنین با اشاره به اهمیت صنعت و تولید در اقتصاد استان، اتخاذ تدابیری را ضروری دانست که ضمن مدیریت مصرف انرژی، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کند و از بروز اختلال در روند تولید جلوگیری شود.

فرهنگ‌سازی باید در کنار نظارت قرار گیرد

استاندار قم با تأکید بر اینکه اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان صرفاً از طریق برخوردهای نظارتی امکان‌پذیر نیست، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی را از محورهای اساسی مدیریت مصرف انرژی دانست و خواستار استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اجتماعی برای تحقق این هدف شد.

وی اظهار کرد: همراهی مردم و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی، در کنار اقدامات دستگاه‌های مسئول، می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کند و به نهادینه‌شدن الگوی صحیح مصرف در جامعه بینجامد.

بهنام‌جو با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی در تدوین سیاست‌های این حوزه، بر نقش صاحب‌نظران و گروه‌های مختلف اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های مدیریت انرژی تأکید کرد و خواستار توجه به ظرفیت‌های موجود برای افزایش اثربخشی اقدامات شد.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از محدودکردن برنامه‌های مدیریت مصرف به ابلاغ دستورالعمل‌ها و اعمال نظارت تأکید کرد و اجرای برنامه‌هایی را مورد توجه قرار داد که بتوانند در عمل به بهبود وضعیت مصرف انرژی در استان منجر شوند.

مدیران باید پیشگام اصلاح الگوی مصرف باشند

استاندار قم مسئولیت‌پذیری مدیران و عملکرد عملی آنان در رعایت الگوی صحیح مصرف را از الزامات موفقیت برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

وی با تأکید بر نقش مسئولان در ترویج رفتارهای صحیح مصرفی، خواستار آن شد که مدیران دستگاه‌ها با پایبندی عملی به سیاست‌های مدیریت انرژی، زمینه همراهی بیشتر جامعه با برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف را فراهم کنند.

بهنام‌جو همچنین بر لزوم تدوین برنامه‌های عملیاتی و مشخص برای دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد تا اهداف تعیین‌شده در قرارگاه به اقداماتی قابل اجرا تبدیل شود و روند پیشبرد برنامه‌ها با انسجام و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد که دستیابی به نتایج مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت عمومی و پیگیری مستمر برنامه‌هاست و اقدامات این قرارگاه باید به بهبود ملموس وضعیت مصرف انرژی در استان منتهی شود.