به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز چهارشنبه، دانش‌آموز پایه یازدهم دبیرستان علویه دهبکری به نام «امیرحسین افشاری‌پور»، پس از پایان زنگ ورزش، برای اطلاع از وضعیت برگزاری زنگ آخر به پشت درِ کلاس دوازدهم مراجعه می‌کند.

بر اساس اظهارات شاهدان عینی، این دانش‌آموز پس از در زدن و طرح پرسش خود، از سوی برخی دانش‌آموزان به داخل کلاس هُل داده می‌شود. در ادامه این اتفاق، معلم کلاس بنا بر روایت‌های مطرح‌شده، با دسته صندلی او را از ناحیه سر و صورت دچار جراحت می‌کند.

روایت پدر از رفتار معلم

«علی افشاری‌پور»، پدر این دانش‌آموز، در تشریح جزئیات حادثه به خبرنگار مهر گفت: فرزندم صرفاً برای پرسیدن سؤالی درباره برگزاری کلاس وارد فضای کلاس شده بود که تعدادی از دانش‌آموزان به شوخی یا بر اثر خطا، او را به داخل کلاس هُل دادند. متأسفانه این معلم، بدون بررسی ماجرا، با دسته صندلی به سر و صورت فرزندم کوبید و او را مجروح کرد.

پدر این دانش‌آموز با تأکید بر ضرورت رسیدگی به این اتفاق، اظهار کرد: انتظار داریم مراجع قانونی و قضایی با این‌گونه رفتارهای هنجارشکنانه قاطعانه برخورد کنند.

روایت همکلاسی‌ها از ابعاد تازه‌ای از حادثه

به دنبال انتشار اولیه این خبر، همکلاسی‌های دانش‌آموز آسیب‌دیده نیز جزئیات تازه‌ای از این واقعه را تشریح کردند.

به گفته یکی از دانش‌آموزان، حادثه در جریان ساعت درس رخ داده است.

دانش‌آموزان پیش از این ساعت، کلاس ورزش داشتند و در محوطه چمن مدرسه حضور پیدا کرده بودند. پس از پایان زنگ ورزش، برای اطلاع از وضعیت تشکیل یا عدم تشکیل کلاس، به محل حضور معلم نزدیک شدند؛ اما در ادامه، بنا بر روایت مطرح‌شده، با برخور مواجه شدند.

این رویداد بار دیگر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر شیوه‌های انضباطی در مدارس و توجه به نحوه برخورد با دانش‌آموزان را برجسته می‌سازد؛ چراکه محیط‌های آموزشی باید مکانی امن برای تحصیل، تربیت و پرورش آینده‌سازان کشور باشند و حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان در این محیط‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کرامت انسانی خط قرمز ماست؛ دنبال عدالت هستیم

به دنبال وقوع این حادثه، حسام فراهانی، رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان بم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از کرامت انسانی فرهنگیان و دانش‌آموزان اظهار کرد: از آنجا که خط قرمز آموزش‌وپرورش، کرامت انسانی است، این موضوع را با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: تلاش بر این است که روند بررسی این پرونده از سوی مراجع ذی‌ربط و هسته رسیدگی به تخلفات، تا حصول نتیجه نهایی، با دقت ادامه داشته باشد.

رئیس آموزش‌وپرورش بم با تأکید بر اینکه احقاق حق در این پرونده با حساسیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: ما به دنبال اجرای دقیق قانون و عدالت هستیم و اجازه نمی‌دهیم حقی از دانش‌آموز یا خانواده‌ای ضایع شود.

پیگیری‌های نهادهای نظارتی، بازرسی آموزش‌وپرورش و مراجع ذی‌صلاح برای روشن شدن تمامی ابعاد این حادثه تلخ همچنان ادامه دارد.