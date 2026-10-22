به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی نیا، ظهر پنجشنبه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع مصدومیت دانش‌آموز دهبکری بر اثر تنبیه بدنی منتسب به معلم به خبرنگاران گفت: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و موضوع با هدف بررسی ابعاد حادثه، صیانت از حقوق دانش‌آموز و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان افزود: محیط آموزشی باید فضایی امن برای یادگیری و رشد دانش‌آموزان باشد و هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی و ضوابط قانونی، در صورت احراز، باید از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در پی انتشار گزارش مربوط به مصدومیت این دانش‌آموز در منطقه دهبکری، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و ابعاد حادثه و مسئولیت‌های قانونی افراد مرتبط، از طریق بررسی مستندات و انجام تحقیقات لازم پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم تصریح کرد: صیانت از حقوق دانش‌آموزان و حمایت از آنان در برابر هرگونه رفتار آسیب‌زا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون، موضوع را تا روشن شدن ابعاد آن دنبال می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم قضایی در این پرونده بر اساس نتایج تحقیقات، مستندات و رعایت حقوق قانونی تمامی افراد مرتبط اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است ظهر چهارشنبه ۲۹ مهرماه برخورد فیزیکی یک معلم با دانش‌آموز پایه یازدهم در دبیرستان علویه بخش دهبکری شهرستان بم، به مصدومیت این دانش‌آموز از ناحیه سر و صورت انجامید.