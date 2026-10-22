۱۱ مصدوم در سه حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از مصدومیت ۱۱ نفر در سه حادثه رانندگی جداگانه در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث شامل برخورد سه دستگاه خودرو در محور قدیم کردکوی به گرگان، انحراف خودروی پراید در محور تنگراه به گالیکش و برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور آق‌قلا به اینچه‌برون بوده است که نیروهای امدادی هلال‌احمر برای امدادرسانی به مصدومان به محل حوادث اعزام شدند.

وی افزود: در نخستین حادثه، ساعت ۲۲:۳۶ چهارشنبه ۲۹ مهرماه، برخورد سه دستگاه خودروی جیلی، کلوت و پژو ۲۰۶ در محور قدیم کردکوی به گرگان، محدوده روستای ایلوار، هفت حادثه‌دیده برجا گذاشت که سه نفر مصدوم شدند. در این حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات النگ با چهار نیروی امدادی و دو دستگاه خودروی آمبولانس و نجات در محل حاضر شدند و دو مصدوم را به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) کردکوی انتقال دادند؛ مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس ۱۱۵ منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در حادثه دوم، ساعت ۲۳:۳۵ چهارشنبه ۲۹ مهرماه، انحراف یک دستگاه خودروی پراید و برخورد با گاردریل در محور تنگراه به گالیکش، مقابل پلیس‌راه لوه، پنج مصدوم برجا گذاشت. یک تیم عملیاتی از پایگاه تنگراه با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و دو مصدوم را به مرکز درمانی رسول اکرم (ص) کلاله انتقال داد. سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی خاطرنشان کرد: در سومین حادثه، ساعت ۱۶:۱۰ چهارشنبه ۲۹ مهرماه، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور آق‌قلا به اینچه‌برون، محدوده سه‌راهی روستای اوخی‌تپه، سه مصدوم برجا گذاشت. نجاتگران پایگاه سه‌راهی اینچه‌برون با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و دو مصدوم ۱۹ ساله را به مرکز درمانی شهید مطهری گنبدکاووس انتقال دادند؛ مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس منتقل شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.