برخورد پژو ۴۰۵ با تیر برق در قزوین جان دو برادر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی آسیایی اظهار کرد: این حادثه ساعت یک و ۳۷ دقیقه بامداد ۲۹ مهرماه و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به وقوع پیوست و مأموران پلیس راهور به همراه نیروهای امدادی برای بررسی و رسیدگی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در صحنه نشان داد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در مسیر شرق به غرب بلوار شهید بهشتی در حرکت بود، با تیر برق بتنی و نرده‌های کنار خیابان برخورد کرده است.

رئیس پلیس راهور استان قزوین ادامه داد: شدت برخورد به حدی بود که دو برادر حاضر در خودرو در محل حادثه جان باختند و یک سرنشین دیگر نیز مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی انتقال یافت.

آسیایی با اشاره به نظر کارشناسان درباره علت حادثه گفت: علت این سانحه، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است.



