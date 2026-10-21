  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

برخورد پژو ۴۰۵ با تیر برق در قزوین جان دو برادر را گرفت

برخورد پژو ۴۰۵ با تیر برق در قزوین جان دو برادر را گرفت

قزوین- رئیس پلیس راهور استان قزوین از جان‌باختن دو برادر و مصدومیت یک نفر دیگر در پی برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تیر برق بتنی و نرده‌های حاشیه بلوار شهید بهشتی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی آسیایی اظهار کرد: این حادثه ساعت یک و ۳۷ دقیقه بامداد ۲۹ مهرماه و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به وقوع پیوست و مأموران پلیس راهور به همراه نیروهای امدادی برای بررسی و رسیدگی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در صحنه نشان داد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در مسیر شرق به غرب بلوار شهید بهشتی در حرکت بود، با تیر برق بتنی و نرده‌های کنار خیابان برخورد کرده است.

رئیس پلیس راهور استان قزوین ادامه داد: شدت برخورد به حدی بود که دو برادر حاضر در خودرو در محل حادثه جان باختند و یک سرنشین دیگر نیز مصدوم شد که برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی انتقال یافت.

آسیایی با اشاره به نظر کارشناسان درباره علت حادثه گفت: علت این سانحه، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است.


کد مطلب 6985614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها