شاهین ایزدیار و سینا ضیغمی نژاد در ۱۰۰ متر قورباغه فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان روز چهارم بازی های پاراآسیایی، رقابت های پاراشنا در ماده ۱۰۰ متر کلاس SB۹ قورباغه برگزار شد.

در این ماده، شاهین ایزدیار با ثبت زمان یک دقیقه و ۸ ثانیه و یک صدم ثانیه در رده نخست ایستاد و فینالیست شد. او با شناگرانی از کشورهای کامبوج، اندونزی، ژاپن و قزاقستان رقابت کرد.

در همین بخش از مسابقات سینا ضیغمی نژاد هم با ثبت زمان یک دقیقه و ۱۸.۷۳ ثانیه در جایگاه نخست گروه خود ایستاد و راهی فینال شد. سینا ضیغمی‌نژاد در رقابت با ۴ شناگر دیگر از کشورهای فیلیپین،‌ هند و اندونزی فینالیست شد.