به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی اظهارکرد: به دنبال تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و با تعامل مستقیم با اداره‌کل راه‌آهن استان، آمار عملکرد شش‌ماه‌هایه حوزه حمل‌ونقل ریلی در بندر شهید رجایی حاکی از افزایش چشمگیر در بخش‌های مختلف کالایی است.

وی در توضیح عملکرد ترانزیت بخش ریلی بندر شهید رجایی در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: بر این اساس، حجم محموله آهن‌آلات با جهشی بی‌سابقه از ۱۳ هزار و ۸۵۷ تن به ۴۶ هزار و ۹۶ تن رسید که این میزان افزایش، افزایش خیره‌کننده ۲۳۳ درصدی را نسبت به شش ماهه سال گذشته به ثبت رسانده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تصریح کرد: در ادامه این روند رو به افزایش، محموله مواد معدنی از ۷۰۲ هزار و ۴۰۲ تن به یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۰۳ تن افزایش یافت که بیانگر افزایش ۵۶ درصدی است.

محمدحسینی تختی افزود: همچنین میزان جابه‌جایی محموله گوگرد نیز از ۳۰ هزار و ۲۲ تن با افزایشی ۶۸ درصدی به ۵۰ هزار و ۵۲۳ تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارتقا پیدا کرد.

وی در این رابطه با اشاره به جهش قابل توجه جابه‌جایی کالا از طریق شبکه ریلی در بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: با وجود چالش‌های ناشی از تحمیل جنگ ظالمانه و کاهش اولیه ترافیک ریلی، با پیگیری‌های مستمر و تعامل سازنده با سازمان‌های همجوار، حجم حمل‌ونقل ریلی انواع محموله‌ها در این بندر راهبردی روندی صعودی به خود گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در آینده نزدیک میزان ۱۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی در این بندر افزوده خواهد شد.