به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از افزایش جابه‌جایی ریلی انواع محموله‌ها در بندر شهید رجایی در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با وجود چالش‌های ناشی از جنگ تحمیلی و کاهش اولیه ترافیک ریلی، پیگیری‌های مستمر و تعامل با سازمان‌های همجوار، روند حمل‌ونقل ریلی کالا در این بندر راهبردی را به مسیر رشد بازگردانده است.

وی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه حمل‌ونقل ریلی بندر شهید رجایی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تعامل مستقیم با اداره‌کل راه‌آهن استان، زمینه افزایش جابه‌جایی محموله‌های مختلف را فراهم کرده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تشریح آمار جابه‌جایی کالاها افزود: حجم محموله‌های آهن‌آلات در بخش ریلی از ۱۳ هزار و ۸۵۷ تن در شش‌ماهه نخست سال گذشته به ۴۶ هزار و ۹۶ تن در مدت مشابه سال جاری رسید که از رشد ۲۳۳ درصدی حکایت دارد.

محمدحسینی تختی ادامه داد: جابه‌جایی ریلی مواد معدنی نیز از ۷۰۲ هزار و ۴۰۲ تن به یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۰۳ تن افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۵۶ درصدی در این بخش است.

وی با اشاره به عملکرد حمل‌ونقل ریلی گوگرد بیان کرد: میزان جابه‌جایی این محموله نیز با افزایش ۶۸ درصدی، از ۳۰ هزار و ۲۲ تن به ۵۰ هزار و ۵۲۳ تن رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه از برنامه افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در آینده نزدیک ۱۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی این بندر افزوده می‌شود.

این اقدامات در راستای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تقویت حمل‌ونقل ریلی و افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی انجام می‌شود.