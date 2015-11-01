به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون دو میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۱۲ تن محموله وارداتی، صادراتی وترانزیتی نفتی و غیرنفتی در بندر شهید رجایی با شبکه ریلی جابه‌جا شده است، گفت: این کالا ها با ۴۳ هزار و ۲۳۷ دستگاه واگن که به بندر شهید رجایی تردد داشته اند، جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به اینکه این کالاها نفت کوره، مازوت، مس، گوگرد، مواد معدنی، آهن آلات، روغن خوراکی، ریل، گندم و گندله آهن است، افزود: سهم جابه‌جایی ریلی کالاها در بندر شهید رجایی امسال با فراهم شدن زیرساخت‌های جدید به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ادامه داد: سال گذشته ۱۰ درصد محموله های تجاری ورودی و خروجی به بندر شهید رجائی با خط ریلی جابجا شده است. این بندر به علت وسعت مناسب خطوط ریلی اتصال به شبکه سراسری ریلی و حضور در رهگذر شمال-جنوب مسیری مطمئن برای ترانزیت دریایی- ریلی کالا به کشورهای همسایه است.

طول شبکه ریلی بندرشهیدرجایی ۵۳ کیلومتر است.