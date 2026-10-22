پاییز پربار کشاورزی ایلام؛ ۲۵۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت رفت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها:استان ایلام با وسعتی بالغ بر ۲ میلیون هکتار، بیش از ۳۳۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که شامل نزدیک به ۱۱۷ هزار هکتار اراضی آبی و حدود ۲۱۹ هزار هکتار دیم‌زار است؛ بستری حاصلخیز که با بیش از ۶۰ هزار بهره‌بردار، سالانه افزون بر یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان تولید و روانه بازارهای مصرف می‌کند.

این استان غربی با سهم عمده در امنیت غذایی و تولید سالانه بیش از ۹۲۰ هزار تن محصولات زراعی، هم‌اکنون در آستانه یکی از حساس‌ترین فصل‌های کاری خود قرار دارد؛ مقطعی که تلاقی آغاز کشت پاییزه، توزیع نهاده‌ها و اجرای قانون جدید ثبت رسمی اراضی، تحولی ملموس در معیشت و آرامش خاطر کشاورزان منطقه رقم می‌زند.

ایلام میزبان یکی از پربارترین و سرنوشت‌سازترین فصل‌های زراعی خود است؛ فصلی که با تلاقی آغاز کشت پاییزه در نزدیک به ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی استان، توزیع نهاده‌های کلان و یک تحول تاریخی در زمینه صدور رایگان اسناد تک‌برگی، نویدبخش روزهای روشنی برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران دیار ایلام است.

آغاز کشت پاییزه در سطح نزدیک به ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی استان ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم آغاز سال زراعی ۴۰۵–۴۰۶ با حضور وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه‌های ابلاغ‌شده برای کشت پاییزه امسال در استان ایلام شامل ۷۳ هزار هکتار گندم آبی، ۹۲ هزار هکتار گندم دیم، ۶۵ هزار هکتار جو آبی و دیم و ۱۵ هزار هکتار کلزا است که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

علیرضا طولابی با اشاره به تدارک و توزیع نهاده‌های کشاورزی افزود: حدود ۲۱ هزار تن انواع بذر اصلاح‌شده گندم و جو در دستور کار قرار گرفته و استان ایلام با داشتن ۸ رقم بذر اصلاح‌شده انحصاری، از استان‌های پیشرو کشور در این زمینه است. همچنین ۱۳ هزار تن انواع کود شیمیایی (معادل ۳۳ درصد سهمیه استان) در مناطق مختلف توزیع شده و کمبودی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به آمادگی کامل بخش مکانیزاسیون با به‌کارگیری هفت هزار و ۶۰۰ دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی، خاطرنشان کرد: با وجود پیش‌بینی پدیده «ال‌نینو» و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال، تدارک نهاده‌ها و نظارت بر عملیات کاشت زودتر از موعد آغاز شده است و اکیپ‌های ناظر در تمامی شهرستان‌ها و مراکز خدمات حضور دارند. تاکنون نیز ۹ هزار هکتار کشت دانه‌های روغنی در استان انجام شده است.

اجرای طرح‌های بزرگ آب و خاک و توسعه گلخانه‌ها

طولابی به پروژه‌های کلان آب و خاک استان اشاره کرد و گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری (اشتراک ایلام و خوزستان) سهمی ۵۷ هزار هکتاری برای ایلام داشته که تاکنون ۴۷ هزار هکتار آن اجرا شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: همچنین طرح توسعه رودخانه‌های مرزی و سامانه گرمسیری با پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی در حال اجراست؛ به‌طوری‌که سال گذشته ۴۵ هزار هکتار از اراضی سامانه گرمسیری کشت شد و امسال برنامه‌ریزی برای کشت ۹ هزار هکتار و در صورت تأمین اعتبار، کل ۱۸ هزار هکتار آن در دستور کار است که با تکمیل آن، ۹۰ هزار تن به تولید محصولات زراعی استان افزوده خواهد شد.

وی درباره توسعه باغداری و گلخانه‌ها نیز بیان کرد: سطح باغ‌های استان در حال حاضر پنج هزار و ۸۵۰ هکتار است که طبق برنامه هفتم توسعه به هشت هزار هکتار خواهد رسید.

طولابی بیان کرد: الگوی اصلی توسعه باغ‌ها بر پایه انجیر استهبان، پکان، انگور، خرما و زیتون استوار است. همچنین در بخش گلخانه‌ها هم‌اکنون ۲۶ هکتار فعال است و مناطق جدیدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جانمایی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان با اشاره به پدیده ال‌نینو و احتمال بارش‌های سیل‌آسا توصیه کرد: کشاورزان از شخم در جهت شیب خودداری کرده، از روش‌های پخش سیلاب استفاده کنند، در مسیر سیلاب‌ها اتراق نکنند و با مشورت کارشناسان از کودهای پتاسه برای مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی بهره بگیرند.

صدور رایگان اسناد تک‌برگی اراضی کشاورزی در ۴ شهرستان ایلام

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: داشتن سند رسمی یکی از آرزوهای دیرینه کشاورزان بود که با تصویب این قانون، تکالیف ویژه‌ای برای صدور سند تفکیکی اراضی کشاورزی خارج از حریم شهرها تعیین شد.

اکبر نصری افزود: سازمان جهاد کشاورزی به‌صورت پایلوت در چهار شهرستان ایوان، دهلران، سیروان (منطقه کارزان) و آبدانان در سطح ۱۰ هزار هکتار، قرارداد نقشه‌برداری و حدنگاری (کاداستر) با مشاوران ذی‌صلاح منعقد کرده است.

نصری با اعلام یک خبر خوب برای کشاورزان تأکید کرد: تمامی مراحل نقشه‌برداری، مستندسازی، بارگذاری در سامانه و ارسال به ثبت اسناد در این طرح، کاملاً به‌صورت رایگان و بدون دریافت حتی یک ریال از کشاورزان انجام می‌شود، در حالی که هزینه آزاد آن برای هر هکتار حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان است. وی از کشاورزان درخواست کرد در این شهرستان‌ها از این فرصت استقبال کنند و افزود قراردادهای سایر شهرستان‌ها نیز تا پایان سال منعقد خواهد شد.

کشت پاییزه امسال در ایلام، فراتر از یک رویداد متعارف زراعی، گامی استوار در مسیر توسعه پایدار و تثبیت مالکیت کشاورزان؛ ترکیبی هوشمندانه از مدیریت منابع آب و خاک، آمادگی در برابر چالش‌های جوی و گشایشی ماندگار در سنددار شدن اراضی که نویدبخش آینده‌ای روشن و پربار برای تولیدکنندگان و مایه افتخار و امنیت غذایی در دیار ایلام است.