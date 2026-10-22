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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

شناسایی ۸ واحد صنفی متخلف در رامسر

شناسایی ۸ واحد صنفی متخلف در رامسر

رامسر - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رامسر از شناسایی هشت واحد صنفی متخلف در جریان بازرسی‌های اخیر از بازار این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا حسیبی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازرسان اداره صمت در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از واحدهای صنفی بازار رامسر در روز دوشنبه هفته جاری، هشت واحد صنفی را به دلیل رعایت نکردن برخی مقررات نظام صنفی شناسایی کردند.

وی افزود: پس از بررسی تخلفات صورت‌گرفته، برای واحدهای شناسایی‌شده پرونده تشکیل شده است تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.

رئیس اداره صمت رامسر با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در نظارت بر بازار، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ یا درگاه اینترنتی ۱۲۴ به نشانی www.124.ir گزارش دهند.

کد مطلب 6986054

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