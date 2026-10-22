یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از مرز مهران صادرات انجام شد

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افتتاح و راه‌اندازی معبر جدید تجاری در گمرک مهران، روند تردد کامیون‌های حامل بار و تشریفات گمرکی وارد فصلی تازه از سرعت و تسهیل شد؛ گامی راهبردی که چشم‌انداز مراودات اقتصادی با کشور عراق را بیش از پیش هموار می‌سازد.

مدیرکل گمرک استان ایلام با اعلام این خبر مهم تصریح کرد: در راستای روان‌سازی و سرعت‌بخشیدن به فرآیندهای تجاری، از امروز بیست‌ونهم مهرماه، تمامی فعالیت‌ها و تشریفات گمرکی در مرز بین‌المللی مهران در دو مسیر صادراتی مجزا و به‌صورت هم‌زمان آغاز شده است.

سهراب کمری با اشاره به رشد روزافزون حجم مبادلات و تنوع اقلام و بازارهای هدف، افزود: با ورود روان کامیون‌های ایرانی و ضرورت مدیریت بهینه ترددها، فعال‌سازی این دو مسیر مجزا نقش بسیار مؤثری در کاهش زمان تشریفات گمرکی، حذف گلوگاه‌های ترشحی و تسریع در خروج کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی خواهد داشت.

مدیرکل گمرک استان ایلام در ادامه با تشریح آخرین آمارهای عملکردی این پایانه مرزی از ابتدای سال جاری تا ۲۹ مهرماه، از ثبت رکوردهای درخشان تجاری خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، بیش از ۶۱ هزار دستگاه کامیون حامل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع کالا، با ارزشی بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.

کمری عمده محصولات صادر شده از این مرز رسمی را شامل محصولات فلزی و پلاستیکی، فرآورده‌های کشاورزی، کاشی و سرامیک، شیشه و سنگ‌آهن برشمرد و تأکید کرد: مرز مهران به لطف زیرساخت‌های رو به توسعه و حضور مستمر و فعال کارکنان گمرک، همچنان به عنوان امن‌ترین، پویاترین و مهم‌ترین کانون تجارت خارجی و تردد صادراتی کشور با همسایه غربی نقش‌آفرینی می‌کند.