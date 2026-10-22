پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد با حضور وزیر فرهنگ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و فعالان فرهنگی افتتاح شد.

این پردیس سینمایی به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی خراسان شمالی، با هدف توسعه زیرساخت‌های هنری و ارائه خدمات مطلوب سینمایی به شهروندان به بهره‌برداری رسید.

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های فرهنگی استان و تقدیر از تلاش‌های فعالان این عرصه فراهم کرده است.