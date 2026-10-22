پیشنهاد بورس تحصیلی کشاورزی در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ابطحی صبح پنجشنبه در نشست راهبردی دانشگاه و صنعت در دانشگاه مازندران، با تأکید بر ضرورت استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها در حل مسائل منطقه‌ای، اظهار کرد: مراکز دانشگاهی با برخورداری از استادان متخصص و ظرفیت‌های پژوهشی می‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: تقویت همکاری میان مراکز علمی، صنایع و مدیران اجرایی ضروری است و توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در مجاورت دانشگاه‌ها می‌تواند زمینه تبدیل دستاوردهای پژوهشی به راهکارهای عملیاتی را فراهم کند.

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه مازندران در بخش کشاورزی بیان کرد: طراحی بورس‌های تحصیلی در رشته‌های مرتبط با کشاورزی و استفاده از فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها و رفع بخشی از چالش‌های فعالان این بخش منجر شود.

ابطحی مسئله‌محوری را یکی از رویکردهای ضروری در نظام دانشگاهی دانست و گفت: شوراهای دانشگاهی باید با شناسایی نیازهای هر استان، مسائل مهم منطقه را در اولویت برنامه‌های علمی و پژوهشی قرار دهند و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه کنند.

وی ادامه داد: وزارت علوم از دانشگاه‌هایی که فعالیت‌های خود را در جهت حل مشکلات جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم هدایت کنند، حمایت خواهد کرد.

معاون وزیر علوم همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های بومی در دفاع از کشور خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های داخلی اهمیت راهبردی دارد و دانشگاه‌ها می‌توانند با تقویت پژوهش‌های کاربردی و گسترش ارتباط با بخش‌های اجرایی و صنعتی، در پیشرفت علمی و اقتصادی کشور سهم بیشتری داشته باشند.