به گزارش خبرنگار مهر، وحید صالحی صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این استان در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد. در این دیدار، دو طرف بر اهمیت هم‌افزایی نهادهای متولی به‌منظور پایداری تولید و تأمین سلامت سفره‌های مردم توافق نظر داشتند.

صالحی با تبیین اینکه دامپزشکی یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی است، اظهار کرد: در حوزه امنیت غذایی، علاوه بر تأمین میزان کالای موردنیاز کشور و مدیریت تولید و صادرات، کیفیت و سلامت محصولات نیز اهمیت اساسی دارد و سازمان دامپزشکی در این زمینه مسئولیتی مهم و تعیین‌کننده بر عهده دارد. وی تصریح کرد که نظارت‌های بهداشتی در تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از مزرعه تا سفره، نمی‌تواند مورد چشم‌پوشی قرار گیرد.

خرید تضمینی مرغ حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به موضوع خرید تضمینی مرغ و نقش دستگاه‌های مسئول در مدیریت بازار، افزود: خرید محصولات مازاد تولیدکنندگان برای تنظیم بازار، در کنار نظارت‌های بهداشتی، می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان کمک کند و سلامت محصولی که به دست مردم می‌رسد، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مجموعه دامپزشکی است.

وی خاطرنشان کرد: تنظیم به‌موقع بازار، در کنار رعایت الزامات بهداشتی، می‌تواند از نوسان‌های عرضه و تقاضا بکاهد.

صالحی با تأکید بر اهمیت همکاری دولت و بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های واردات و صادرات، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در زنجیره تأمین محصولات دامی نقش مهمی دارند و حمایت از این بخش، تسهیل فرایندهای اجرایی و رفع موانع تولید باید با حفظ الزامات بهداشتی و استانداردهای سلامت همراه باشد. وی بر لزوم سیاست‌گذاری منعطف بر تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی و افزایش مطالبه‌گری مردم در زمینه سلامت مواد غذایی گفت: افزایش آگاهی جامعه مسئولیت دستگاه‌های متولی را سنگین‌تر می‌کند و ضرورت پاسخگویی شفاف به پرسش‌ها و ابهامات مردم را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید بتوانیم با اطلاع‌رسانی دقیق و عملکرد مؤثر، اعتماد عمومی را در حوزه سلامت محصولات غذایی تقویت کنیم.

تعامل بین‌بخشی کلید مدیریت چالش‌های بخش کشاورزی و دامپروری است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و دامپروری تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات این حوزه با پیش‌بینی به‌موقع چالش‌ها، تعامل بین‌بخشی و برنامه‌ریزی مناسب قابل مدیریت است.

صالحی، توسعه زنجیره‌های تولید، تأمین نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و تکمیل حلقه‌های ارزش اقتصادی را از موضوعات مهم در حمایت از تولید و امنیت غذایی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهره‌برداران برای پیشبرد برنامه‌های این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان در تولید محصولات دامی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از توانمندی‌های این استان و تقویت تعامل میان مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

صالحی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و فعالان این بخش، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی، زمینه ارتقای سلامت محصولات، افزایش بهره‌وری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور بیش از پیش فراهم شود.