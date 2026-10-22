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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

صالحی: امنیت غذایی بدون نظارت دامپزشکی تضمین نمی‌شود

صالحی: امنیت غذایی بدون نظارت دامپزشکی تضمین نمی‌شود

اصفهان- رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در حوزه امنیت غذایی، سلامت و کیفیت محصولات در اولویت اصلی قرار دارد و بدون نظارت‌های دامپزشکی امنیت غذایی کشور تضمین نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صالحی صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این استان در حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد. در این دیدار، دو طرف بر اهمیت هم‌افزایی نهادهای متولی به‌منظور پایداری تولید و تأمین سلامت سفره‌های مردم توافق نظر داشتند.

صالحی با تبیین اینکه دامپزشکی یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی است، اظهار کرد: در حوزه امنیت غذایی، علاوه بر تأمین میزان کالای موردنیاز کشور و مدیریت تولید و صادرات، کیفیت و سلامت محصولات نیز اهمیت اساسی دارد و سازمان دامپزشکی در این زمینه مسئولیتی مهم و تعیین‌کننده بر عهده دارد. وی تصریح کرد که نظارت‌های بهداشتی در تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از مزرعه تا سفره، نمی‌تواند مورد چشم‌پوشی قرار گیرد.

خرید تضمینی مرغ حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به موضوع خرید تضمینی مرغ و نقش دستگاه‌های مسئول در مدیریت بازار، افزود: خرید محصولات مازاد تولیدکنندگان برای تنظیم بازار، در کنار نظارت‌های بهداشتی، می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان کمک کند و سلامت محصولی که به دست مردم می‌رسد، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مجموعه دامپزشکی است.

وی خاطرنشان کرد: تنظیم به‌موقع بازار، در کنار رعایت الزامات بهداشتی، می‌تواند از نوسان‌های عرضه و تقاضا بکاهد.

صالحی با تأکید بر اهمیت همکاری دولت و بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های واردات و صادرات، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در زنجیره تأمین محصولات دامی نقش مهمی دارند و حمایت از این بخش، تسهیل فرایندهای اجرایی و رفع موانع تولید باید با حفظ الزامات بهداشتی و استانداردهای سلامت همراه باشد. وی بر لزوم سیاست‌گذاری منعطف بر تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی و افزایش مطالبه‌گری مردم در زمینه سلامت مواد غذایی گفت: افزایش آگاهی جامعه مسئولیت دستگاه‌های متولی را سنگین‌تر می‌کند و ضرورت پاسخگویی شفاف به پرسش‌ها و ابهامات مردم را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید بتوانیم با اطلاع‌رسانی دقیق و عملکرد مؤثر، اعتماد عمومی را در حوزه سلامت محصولات غذایی تقویت کنیم.

تعامل بین‌بخشی کلید مدیریت چالش‌های بخش کشاورزی و دامپروری است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و دامپروری تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات این حوزه با پیش‌بینی به‌موقع چالش‌ها، تعامل بین‌بخشی و برنامه‌ریزی مناسب قابل مدیریت است.

صالحی، توسعه زنجیره‌های تولید، تأمین نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و تکمیل حلقه‌های ارزش اقتصادی را از موضوعات مهم در حمایت از تولید و امنیت غذایی دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهره‌برداران برای پیشبرد برنامه‌های این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان در تولید محصولات دامی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از توانمندی‌های این استان و تقویت تعامل میان مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

صالحی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و فعالان این بخش، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی، زمینه ارتقای سلامت محصولات، افزایش بهره‌وری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6986160

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