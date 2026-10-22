آغاز رزمایش پیشرفت مدارس در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یعقوبی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان اعلام کرد: رزمایش و برنامه عملیاتی «مدارس پیشرفت» با هدف تقویت نقش تربیتی و اجتماعی مدارس، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توسعه کنشگری مسئولانه، از ۳۰ مهرماه لغایت ۱۲ آبان‌ماه در سراسر استان سمنان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رزمایش با شعار محوری «مدرسه؛ مرکز تپنده کنشگری و مقاومت اجتماعی» اجرا می‌شود و طی آن واحدهای آموزشی استان برنامه‌های عملیاتی خود را به اجرا درمی‌آورند

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان سمنان درباره ویژگی های این رزمایش توضیح دادک رزمایش گروه‌های پیشرفت مدارس با هدف تقویت نقش مدرسه در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه کنشگری مسئولانه، ارتقای تاب‌ آوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون مدرسه‌ای و پیرامونی طراحی شده است

یعقوبی افزود: بر اساس این طرح، هر مدرسه متناسب با شرایط و نیازهای خود، با مشارکت اعضای جامعه مدرسه به شناسایی مسائل واقعی پرداخته و اقدام مشخصی را برای بهبود وضعیت موجود ارائه می‌دهد.

وی کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفتاری در محیط مدرسه و محله و گذار از آموزش منفعل به سمت کنشگری و نقش‌آفرینی اجتماعی را از مهم‌ترین اهداف این رزمایش برشمرد