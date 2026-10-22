برگزیدگان جشنواره ملی مد و لباس در شاهرود معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم علی‌ئی صبح پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره مد و لباس در تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد شاهرود، اظهار کرد: این رویداد از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه با میزبان آثار هنری و مهارتی دانشگاهیان بود.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف حمایت از خلاقیت و نوآوری، معرفی ظرفیت‌های هنری و مهارتی دانشجویان و استادان و تقویت پیوند میان آموزش و عرصه‌های حرفه‌ای فرصتی برای نمایش توانمندی‌های بانوان در حوزه مد و لباس فراهم کرد.

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود، در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی اظهار کرد: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی استعدادهای بانوان و نمایش توانمندی‌های هنری، خلاقانه و تخصصی دانشجویان و استادان دانشکده است و می‌تواند زمینه تعامل بیشتر میان محیط‌های آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای را فراهم کند.

علی‌ئی افزود: نمایش آثار در چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های خلاقانه، امکان ارزیابی توانمندی‌ها، تبادل تجربه و آشنایی با ظرفیت‌های موجود در حوزه مد و لباس را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش‌های مهارتی با نیازهای جامعه و بازار کار تصریح کرد: فراهم کردن زمینه بهره‌گیری عملی از دانش و تخصص دانشجویان می‌تواند مسیر ورود دانش‌آموختگان به فعالیت‌های حرفه‌ای، اشتغال و کارآفرینی را هموارتر کند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از استعدادهای دانشجویان، ایجاد فرصت برای ارائه دستاوردهای آنان و تقویت ارتباط میان دانشگاه و فعالان حوزه‌های تخصصی، در ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی و توسعه ظرفیت‌های هنری و اقتصادی بانوان نقش موثری دارد.

در بخش پایانی این جشنواره، فرزانه پرورش، مائده رنجبری و زهرا صادقی به‌عنوان نفرات برتر معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین مینا میش‌مست، فاطمه سالدورگر، مهسا رحیمیان، سحر کاری، نفیسه تقی‌پور و فاطمه‌زهرا نوری به‌عنوان شایستگان تقدیر این رویداد معرفی شدند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر جشنواره به مرحله پایانی جشنواره ملی مد و لباس فجر راه می‌یابند تا آثار و توانمندی‌های خود را در مرحله نهایی این رویداد ملی نیز عرضه کنند.