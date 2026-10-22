به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست مشترک با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ ثبات و امنیت کشور، اظهار کرد: برگزاری نشست مدیران کل پدافند غیرعامل سراسر کشور در یزد، فرصتی برای تبادل تجربیات و بهره‌گیری از دستاوردهای موفق استان‌هاست.

وی افزود: تجربیات موفق در این حوزه می‌تواند مورد استفاده استان‌های مختلف قرار گیرد و یزد نیز برای بهره‌گیری از این دستاوردها تلاش خواهد کرد.

استاندار یزد با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در استان گفت: برپایی نمایشگاه تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و برگزاری یادواره شهدای پدافند غیرعامل از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

بابایی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای آگاهی عمومی، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات عنوان کرد و بر مشارکت دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد.