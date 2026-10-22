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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

یزد، کانون هم‌افزایی مدیران پدافند غیرعامل کشور

یزد، کانون هم‌افزایی مدیران پدافند غیرعامل کشور

یزد- استاندار یزد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و تبادل تجربیات مدیران پدافند غیرعامل کشور، تقویت هماهنگی بین‌استانی و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست مشترک با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ ثبات و امنیت کشور، اظهار کرد: برگزاری نشست مدیران کل پدافند غیرعامل سراسر کشور در یزد، فرصتی برای تبادل تجربیات و بهره‌گیری از دستاوردهای موفق استان‌هاست.

وی افزود: تجربیات موفق در این حوزه می‌تواند مورد استفاده استان‌های مختلف قرار گیرد و یزد نیز برای بهره‌گیری از این دستاوردها تلاش خواهد کرد.

استاندار یزد با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در استان گفت: برپایی نمایشگاه تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و برگزاری یادواره شهدای پدافند غیرعامل از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

بابایی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای آگاهی عمومی، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات عنوان کرد و بر مشارکت دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد.

کد مطلب 6986188

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