دستگیری اعضای باند کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیاردی املاک در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد از شناسایی و انهدام یک شبکه کلاهبرداری در حوزه معاملات ملکی در مناطق ساحلی و جنگلی این استان خبر داد و گفت: در جریان اقدامات پلیسی، سه نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

وی افزود: اعضای این شبکه با انتشار آگهی‌های فریبنده در فضای مجازی و پیشنهاد فروش ویلا و زمین با قیمت‌های پایین و شرایط پرداخت اقساطی، اعتماد خریداران را جلب می‌کردند و سپس با استفاده از اسناد جعلی، املاکی را که مالکیت قانونی آن‌ها را در اختیار نداشتند، به فروش می‌رساندند.

وی گفت: سرشبکه این گروه نیز که حدود دو سال متواری بود، در عملیاتی پلیسی دستگیر شد.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: تاکنون در ارتباط با فعالیت این باند، ۵۰ فقره شکایت کیفری و بیش از ۴۰ فقره شکایت حقوقی ثبت شده است. ارزش مالی پرونده‌های مرتبط با این کلاهبرداری بیش از ۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

وی تصریح کرد: تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این شبکه همچنان ادامه دارد.