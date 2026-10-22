ایزدیار  به مدال برنز ۴۰۰ متر آزاد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نماینده کشورمان در مرحله فینال ۴۰۰ آزاد مردان کلاس S10 به مصاف حریفانش رفت و شاهین ایزدیار با زمان ۴.۳۸.۶۵ به مدال برنز رسید.



شاهین ایزدیار به رقابت با ۴ شناگر دیگر از کشورهای ژاپن و هند به رقابت پرداخت که مدال طلا و نقره به ژاپن و هند رسید.