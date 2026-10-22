ایزدیار  به مدال برنز ۴۰۰ متر آزاد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نماینده کشورمان در مرحله فینال ۴۰۰ آزاد مردان کلاس S10 به مصاف حریفانش رفت و شاهین ایزدیار با زمان ۴.۳۸.۶۵ به مدال برنز رسید.
شاهین ایزدیار به رقابت با ۴ شناگر دیگر از کشورهای ژاپن و هند به رقابت پرداخت که مدال طلا و نقره به ژاپن و هند رسید.
شناگر کشورمان در فینال ۴۰۰ متر آزاد مردان بازیهای پاراآسیایی ناگویا مدال برنز را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نماینده کشورمان در مرحله فینال ۴۰۰ آزاد مردان کلاس S10 به مصاف حریفانش رفت و شاهین ایزدیار با زمان ۴.۳۸.۶۵ به مدال برنز رسید.
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