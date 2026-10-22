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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی دار فانی را وداع گفت

پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی دار فانی را وداع گفت

قم- پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، پس از یک دوره بیماری و هشت ماه تحمل داغ فرزندش، در ۹۲ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، سحرگاه پنجشنبه در قم دار فانی را وداع گفت.

مرحوم سید احمد موسوی از مبارزان انقلابی و معتمدان خوش‌سابقه قم بود که در زمره بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی قرار داشت و پس از یک دوره بیماری، در ۹۲ سالگی چشم از جهان فروبست.

وی پدر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود که فرزند خود را در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی از دست داد.

سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و متولد شهر مقدس قم بود که نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر این فرمانده شهید چهاردهم فروردین‌ماه امسال پس از برگزاری مراسم تشییع در قم، در صحن امام هادی(ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر مرحوم سید احمد موسوی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6986222

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    نظرات

    • ابوالفضل بهشتی FR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
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      خدایشان بیامرزد

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