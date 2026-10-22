بررسی ۱۰ پرونده واگذاری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در نشست کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی، ۱۰ پرونده درخواست واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های مختلف در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی از شهرستان‌های مختلف استان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

واگذاری اراضی بر اساس بررسی‌های کارشناسی

صیادی با اشاره به اهمیت جایگاه کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی تصریح کرد: این کمیسیون یکی از ارکان مهم در مدیریت منابع ملی و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی است و نقش اساسی در هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده دارد.

وی افزود: تصمیم‌گیری در زمینه واگذاری اراضی باید با در نظر گرفتن توازن میان توسعه تولید، اشتغال‌زایی و صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شود؛ ازاین‌رو، بررسی پرونده‌ها بر مبنای مطالعات دقیق فنی، اقتصادی، حقوقی و زیست‌محیطی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: هدف از این بررسی‌ها آن است که اراضی ملی برای اجرای طرح‌هایی اختصاص یابد که از توجیه واقعی برخوردار باشند و بتوانند در مسیر تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بخش کشاورزی نقش‌آفرینی کنند.

اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران و صیانت از سرمایه‌های ملی

صیادی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق توانمندی متقاضیان واگذاری اراضی اظهار کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی این است که اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی، تنها در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی، توانمند و متعهد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین پایان مسئولیت متقاضی نیست، افزود: واگذاری اراضی آغاز تعهدی متقابل میان دستگاه اجرایی و سرمایه‌گذار است و متقاضیان باید مطابق اهداف مصوب، تعهدات خود را در اجرای طرح‌ها عملیاتی کنند.

پایش میدانی طرح‌ها و برخورد قانونی با انحراف از تعهدات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر طرح‌های واگذارشده تأکید کرد و گفت: این طرح‌ها به‌صورت مستمر و میدانی از سوی کارشناسان پایش می‌شوند تا روند اجرای پروژه‌ها و میزان پایبندی مجریان به تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.

صیادی خاطرنشان کرد: در صورت احراز انحراف از اهداف مصوب، پیشرفت فیزیکی نامناسب یا تأخیر در اجرای طرح‌ها، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با موارد تخلف برخورد خواهد شد و در صورت تحقق شرایط قانونی، اراضی واگذارشده به بیت‌المال بازگردانده می‌شوند.

بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی لرستان، در چارچوب ارزیابی درخواست‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تولیدی استان انجام شده است؛ روندی که بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی، با تأکید بر بررسی کارشناسی، احراز صلاحیت متقاضیان و نظارت بر اجرای تعهدات دنبال می‌شود.