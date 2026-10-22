۳ حادثه روز گذشته اصفهان ۹ مصدوم و ۲ فوتی داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته مجموعاً ۳ مورد حادثه به وقوع پیوده که تمامی آن‌ها از نوع حوادث جاده‌ای بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در این حوادث در مجموع ۱۱ نفر دچار حادثه شدند، افزود: متأسفانه در این حوادث ۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۲ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و خدمات لازم به سایر مصدومان ارائه گردید. همچنین عوامل امدادی موفق به انجام ۱ عملیات رهاسازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: متأسفانه در صحنه این حوادث، ۲ نفر جان خود را از دست دادند.

مومنی با اشاره به پوشش امدادی حوادث یاد شده توسط پایگاه‌های امداد و نجات استان تصریح کرد: پایگاه‌های «کرکس نطنز»، «مورچه خورت شاهین‌شهر» و «نوغان بوئین و میاندشت» در این عملیات‌ها حضور فعال داشته و به یاری آسیب‌دیدگان شتافتند.