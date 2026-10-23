برخورد دو پژو در بزرگراه حکیم جان ۲ زن را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، گفت: ساعت ۱:۴۶ بامداد امروز، وقوع یک مورد تصادف در بزرگراه حکیم، مسیر شرق به غرب، پیش از بزرگراه ستاری و در محدوده تقاطع بلوار شقایق، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی از دو مسیر مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با دو سرنشین و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با چهار سرنشین، به دلایلی که بررسی آن بر عهده عوامل پلیس راهور است، با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

ملکی ادامه داد: در پی این برخورد، خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر خود منحرف شد و پس از برخورد با گاردریل و پایه‌های پل عابر پیاده، در لاین کندرو و در حاشیه بزرگراه واژگون شد. خودروی پژو ۲۰۷ نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ متر جلوتر از محل برخورد، از کنترل راننده خارج شد و پس از ورود به فضای سبز و پیاده‌روی حاشیه بزرگراه و برخورد با چهار اصله درخت، متوقف شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به وضعیت سرنشینان دو خودرو اظهار کرد: پیش از رسیدن آتش‌نشانان، دو سرنشین خودروی پژو ۲۰۷، شامل یک مرد و یک زن حدوداً ۲۳ تا ۲۴ ساله، از خودرو خارج شده بودند. این دو نفر از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت شده بودند که پس از ایمن‌سازی محل، به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

وی درباره سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ نیز گفت: از چهار سرنشین این خودرو، شامل دو مرد و دو زن حدوداً ۲۴ تا ۲۵ ساله، سه نفر شامل دو مرد و یک زن پیش از رسیدن آتش‌نشانان از خودرو خارج شده بودند؛ اما یک زن دیگر داخل خودرو محبوس شده بود و وضعیت ایمنی نداشت.

ملکی افزود: آتش‌نشانان هم‌زمان با انجام اقدامات ایمن‌سازی، عملیات رهاسازی این زن را آغاز کردند و پس از خارج کردن او، چهار سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ را برای انتقال به مراکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی با بیان اینکه در این حادثه دو زن حدوداً ۲۳ تا ۲۴ ساله جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: در مجموع، این تصادف دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان گفت: خودروهای حادثه‌دیده با استفاده از جرثقیل به محل امن منتقل شدند و محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد. عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۲:۴۳ بامداد به پایان رسید.