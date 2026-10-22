 دونده اصفهانی طلای ناگویا را تسخیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا، هاجر صفرزاده، نماینده شایسته ورزش استان اصفهان، در فینال حساس دوی ۴۰۰ متر بانوان کلاس T12 ضمن فینالیست‌های جدی این ماده، نمایشی خیره‌کننده به نمایش گذاشت. این دونده با ثبت زمان ۵۶.۴۳ ثانیه، نه‌تنها از توان حریفان خود پیشی گرفت بلکه رکورد تازه‌ای از خود برجای گذاشت.

ملی‌پوش کشورمان با این رکورد درخشان، بار دیگر زمان ۵۷.۲۷ ثانیه را که پیش از این در مرحله مقدماتی به‌عنوان بهترین رکورد بازی‌های پاراآسیایی به ثبت رسانده بود، بهبود بخشید. با این دستاورد، صفرزاده علاوه بر کسب مدال طلا و افتخارآفرینی برای کاروان ورزش ایران، نام خود را در صدر تاریخچه برگزاری بازی‌های پاراآسیایی به خط خوش‌نویسی نوشت.

این عملکرد پرافتخار، بار دیگر نشان داد بانوان ورزشکار اصفهانی در سطح رقابت‌های بین‌المللی از تواناترین دونده‌های قاره کهن هستند. خبرگزاری مهر این موفقیت درخشان را به هاجر صفرزاده، خانواده و جامعه ورزشی استان اصفهان تبریک گفته و از تداوم این درخشش‌ها در میادین جهانی نویدبخش است.