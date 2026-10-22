ثبت رضایت ۹۸ درصدی مشترکان آبفای البرز از رسیدگی به حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از رضایت ۹۸ درصدی مشترکان از روند اعلام و رسیدگی به حوادث خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۸۶ هزار تماس با مرکز ارتباط با مشتریان ثبت شد.

وی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۸۶ هزار و ۱۲۷ تماس ورودی در مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان البرز ثبت شد و شاخص‌هایی از جمله رضایت مشترکان، شکایات، قدردانی‌های مردمی و زمان رسیدگی به حوادث مورد ارزیابی قرار گرفت.

ثبت بیش از ۱۶ هزار پاسخ در نظرسنجی

وی افزود: در این مدت، ۱۶ هزار و ۳۴ پاسخ معتبر در فرآیند رضایت‌سنجی ثبت شد که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۷۱۳ نفر رضایت یا رضایت کامل خود را از خدمات اعلام کردند؛ بر این اساس، میزان رضایت مشترکان از فرآیند اعلام و رسیدگی به حوادث به ۹۸ درصد رسید.

کاهش ۴۷ درصدی شکایات مردمی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به دیگر شاخص‌های عملکردی این شرکت بیان کرد: میزان شکایات مردمی در نیمه نخست امسال ۴۷ درصد کاهش و تعداد قدردانی‌های مردمی ۱۳ درصد افزایش یافت.

نامداری ادامه داد: میانگین زمان رفع حوادث شبکه و انشعابات نیز ۴۸ درصد کاهش پیدا کرد و میانگین زمان انتظار مشترکان در صف پاسخ‌گویی به تماس‌ها ۲۵ درصد کمتر شد.