به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، فاطمه‌زهرا امیریوسفی، دونده مستعد و سخت‌کوش اهل شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان، در فینال ماده دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T13 به مصاف قدرتمندترین حریفان قاره کهن رفت.

این بانوی ورزشکار کشورمان در این رقابت نفس‌گیر که با حضور دونده‌های نام‌آوری از کشورهای قدرتمندی همچون چین و تایلند برگزار شد، با نمایشی خیره‌کننده و ثبت زمان ۱۳.۰۳ ثانیه، پس از حریفان سرسخت خود خط پایان را رد کرد و با ایستادن در جایگاه دوم، مدال نقره ارزشمند این دوره از مسابقات را به نام خود و کاروان ورزش ایران ثبت کرد.

کسب این مدال پرافتخار در سطح بازی‌های پاراآسیایی، علاوه بر نشان دادن توانمندی، انگیزه بالا و اراده پولادین بانوان ورزشکار ایرانی، بویژه قهرمانان خطه شهیدپرور و ورزش‌خیز خمینی‌شهر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه و استمرار افتخارآفرینی ورزش معلولان و جانبازان استان اصفهان در میادین بین‌المللی است.