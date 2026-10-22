  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

دختر خمینی‌شهری مدال نقره پارادوومیدانی ناگویا را کسب کرد

دختر خمینی‌شهری مدال نقره پارادوومیدانی ناگویا را کسب کرد

اصفهان- فاطمه‌زهرا امیریوسفی بانوی ورزشکار خمینی‌شهری در رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا، با ثبت رکوردشکنی ارزشمند، مدال نقره ماده دوی ۱۰۰ متر را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، فاطمه‌زهرا امیریوسفی، دونده مستعد و سخت‌کوش اهل شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان، در فینال ماده دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T13 به مصاف قدرتمندترین حریفان قاره کهن رفت.

این بانوی ورزشکار کشورمان در این رقابت نفس‌گیر که با حضور دونده‌های نام‌آوری از کشورهای قدرتمندی همچون چین و تایلند برگزار شد، با نمایشی خیره‌کننده و ثبت زمان ۱۳.۰۳ ثانیه، پس از حریفان سرسخت خود خط پایان را رد کرد و با ایستادن در جایگاه دوم، مدال نقره ارزشمند این دوره از مسابقات را به نام خود و کاروان ورزش ایران ثبت کرد.

کسب این مدال پرافتخار در سطح بازی‌های پاراآسیایی، علاوه بر نشان دادن توانمندی، انگیزه بالا و اراده پولادین بانوان ورزشکار ایرانی، بویژه قهرمانان خطه شهیدپرور و ورزش‌خیز خمینی‌شهر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه و استمرار افتخارآفرینی ورزش معلولان و جانبازان استان اصفهان در میادین بین‌المللی است.

کد مطلب 6986182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها